Cómo limpiar los zócalos de toda la casa sin tener que arrodillarte ni agacharte

Un error común al limpiar zócalos es usar exceso de líquido, lo que puede provocar moho si existen grietas o un sellado deficiente en la madera de las molduras.

Mantener los zócalos de casa libres de polvo, pelos de mascotas y manchas suele ser una tarea agotadora que requiere gatear por el suelo. Sin embargo, expertos en limpieza aseguran que es posible lograr un acabado profesional manteniéndose de pie, utilizando herramientas estratégicas que cuidan la salud de tu espalda y rodillas.

Una de las formas más simples de eliminar la suciedad acumulada es con una mopa de mango extensible. Esta herramienta permite recorrer habitaciones enteras, pasillos y escaleras en pocos minutos sin necesidad de agacharse repetidamente. Es un método ideal para hogares grandes donde el esfuerzo físico de arrodillarse se vuelve rápidamente un proceso cansador y tedioso.

image Otra opción efectiva es utilizar la aspiradora con sus accesorios de extensión. A diferencia del plumero tradicional, que puede dispersar las partículas por el aire, la aspiradora captura los residuos de inmediato. El accesorio de cepillo es el más adecuado para molduras pintadas, mientras que la boquilla estrecha ayuda a llegar a los rincones y espacios más reducidos.

Herramientas con extensión para una limpieza sin esfuerzo Si no contás con una mopa comercial, podés improvisar usando un palo de extensión con un paño de microfibra o una esponja atada en la punta. Al rociar una solución de limpieza apta para madera, se puede remover la mugre sin frotar a mano. Es fundamental inspeccionar los zócalos antes de empezar: si hay grietas o el sellado está dañado, la humedad puede filtrarse y generar moho.

image Un truco que es tendencia consiste en usar calcetines de microfibra. Basta con ponérselos, rociar un poco de limpiador en los zócalos y pasar el pie por la superficie mientras caminás. Es una manera práctica de mantener el brillo sin comprometer la postura. También podés usar una escoba limpia para barrer el polvo y los pelos de mascotas a lo largo de las molduras.

Prevención estratégica: el rol de las paredes impecables Un dato que muchos propietarios pasan por alto es que la limpieza de las paredes influye directamente en el estado de los zócalos. Si el polvo se acumula en las superficies verticales y no se elimina, terminará cayendo y asentándose sobre las molduras inferiores. Realizar una limpieza periódica de las paredes con un plumero extendible reduce significativamente la frecuencia de limpieza abajo. image Evitar el exceso de agua es la regla de oro para proteger la integridad de los materiales. Los expertos sugieren usar solo la cantidad necesaria de producto para evitar la saturación del área. Integrar estos hábitos permite mantener una casa más limpia de manera integral, optimizando el tiempo y, sobre todo, protegiendo las articulaciones de esfuerzos innecesarios.