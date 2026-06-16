16 de junio de 2026 - 09:58

Chau a las paredes llenas de agujeros: para 2026, todos los decoradores de interiores instalarán este sistema

Este método permite mover cuadros y espejos con precisión milimétrica mediante rieles de aluminio y cables invisibles que soportan hasta 100 kilos de peso.

No más agujeros en la pared: esta alternativa te permite colgar cuadros sin dañar.

No más agujeros en la pared: esta alternativa te permite colgar cuadros sin dañar.

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Por Sofía Serelli

Tener las paredes del living llenas de parches de enduído y marcas de clavos será cosa del pasado. Para 2026, los decoradores de interiores planean estandarizar el uso de las cimaises, un sistema de rieles de aluminio heredado de las grandes galerías de arte que permite rediseñar espacios sin tocar el taladro.

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Decorar una habitación suele ser una decisión definitiva porque cada cuadro implica una perforación irreversible en el muro. Sin embargo, una pared promedio puede terminar llena de agujeros en apenas diez años si se cambia la disposición de los marcos de forma habitual. La solución que llega desde los museos profesionales evita por completo el proceso de masillar y pintar cada vez que se quiere renovar el ambiente. "El mayor cambio que conlleva un riel cimaise es la relación con la propia pared: deja de ser una superficie a proteger para ser un espacio vivo".

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Cómo funciona la tecnología de suspensión invisible

El sistema se basa en un principio técnico simple pero extremadamente eficaz. Se instala un perfil de aluminio de forma horizontal en la parte superior de la pared, justo donde nace el techo, que funciona como un riel fijo. De esta guía cuelgan cables de acero o hilos de perlon casi transparentes que se deslizan lateralmente.

Sobre estos cables se colocan ganchos especiales que permiten subir o bajar los cuadros con total precisión. Esta versatilidad permite que los aficionados al diseño o coleccionistas cambien sus exposiciones personales sin realizar intervenciones adicionales en la estructura del hogar. Además, la instalación del riel es rápida y se realiza una sola vez.

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¿Cuánto peso soportan los rieles cimaise y qué viene para 2026?

En cuanto a la resistencia, los sistemas actuales han evolucionado para soportar mucho más que simples fotos:

  • Versiones residenciales: entre 25 y 40 kilos por metro.
  • Modelos profesionales: hasta 100 kilos de capacidad.
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Esto permite colgar espejos pesados, esculturas de pared o instalaciones decorativas complejas con total seguridad.

La tendencia para 2026 también incorpora tecnología moderna al diseño clásico. Algunos de los nuevos rieles incluyen sistemas de iluminación LED ocultos, lo que permite destacar las obras sin necesidad de instalaciones eléctricas complicadas en el centro de la pared. Así, la pared se transforma en un espacio dinámico que se adapta a los cambios de estilo del propietario.

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