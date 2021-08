Alberto Cormillot envía mensajes por WhatsApp a su hijo ¡que aún no nació!

Alberto Cormillot será papá, con sus 82 años, por tercera vez. Fruto del amor con Estefanía Pasquini, 48 años menor que él, Emilio llegará al mundo en un momento en el que generacionalmente está más cerca de ser abuelo que de criar a un nuevo ser.

Este domingo, el médico fue entrevistado en “Debo Decir”, donde contó un detalle muy especial que está preparando.

Esto sucedió cuando Luis Novaresio le pidió que mire a cámara y deje unas palabras para el nuevo integrante de la familia. “La hablo mucho a Emilio”, reveló. “¿Vos sabés que le mando un Whatsapp día por medio?”, le preguntó al conductor del ciclo de América TV que se sorprendió con el planteo.

“Le habilité un teléfono con una línea que dejé de usar. Le grabo cuentos, historias, le cuento lo que estoy haciendo o le mando fotos”, explicó Cormillot sobre esta especie de diario digital que está creando para su sucesor.

Además, contó cuál fue el mensaje de este día: “Emilio hoy te estuve armando el cochecito con la ayuda de Daniel. Me costó un poco de trabajo, pero bueno. Te mande las fotos y seguramente las vas a ver. La verdad estamos muy ansiosos. Me gustaría tenerte mañana en los brazos para ver que está todo bien”. Luego ironizo sobre si se usará el Whatsapp para cuando el bebé crezca.

La dulce espera

Por otra parte, Cormillot manifestó que no le “entra en la cabeza” que, dentro de 25 días, si es que el parto no se adelanta, estará cargando a su hijo. “No voy a poder estar como un chico de treinta, pero estaré como pueda”, se sinceró.

A su edad, prepararse para tener a upa a Emilio requiere un verdadero entrenamiento a pesar de que goza de un estado físico formidable. “Yo hago mucha actividad física y ahora estoy haciendo pesas livianas de uno o dos kilos para poder levantarlo. No solamente hago tap, sino que me cuelgo y hago aerodance. Sé que no es lo mismo, pero creo que voy a poder”, dijo.

“Yo quiero verlo. Dicen que los primeros cinco o seis meses no me vas a dar ni cinco de bolilla, que lo he constatado con varios padres. No existís. Es la madre en ese momento. Pasas a ser como un mueble más de la casa”, cerró.