Error en la carga de docentes vacunados: qué pasó, cuántos están inoculados y cómo sigue el cronograma

Apenas unas pocas horas fue lo que duró activo el error en el sistema GEM de la Dirección de Escuelas de Mendoza, pero fue suficiente para que docentes mendocinos se muestren alertados, preocupados y hasta indignados (con justa razón). Y es que 30.000 trabajadores de la educación figuraban como que ya habían recibido la vacuna en Mendoza. El detalle es que muchos de ellos –aunque no todos- no habían recibido la inoculación todavía, por lo que la noticia no tardó en propagarse y dar que hablar.

Por el momento se está vacunando a docentes de Nivel Incial (Salas de 4 y 5), de Primero, Segundo y Tercer grado; además de directoras y supervisoras. Foto: Orlando Pelichotti.

Esta incorrecta actualización fue aplicada en el GEM durante la mañana del martes, aunque desde la DGE la corrigieron con la mayor inmediatez posible. Y, además de asumir que se trató de un “error informático en la carga de datos”, desde el gobierno escolar aclararon que fue un error de comunicación en lo informado en el sistema de Gestión Educativa de Mendoza a docentes. E insistieron en que la equivocación –ya subsanada- no tiene ninguna incidencia técnica en el cronograma de vacunación ; ya que al ser solamente en el plano de la comunicación del sistema a las escuelas, no involucró a la información de base y que está en constante cruce entre la DGE y los ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación.

En pocas palabras, en los registros oficiales nunca se alteró la información correcta sobre quién ha recibido las dos dosis, quien una y quien aún aguarda por la inoculación completa.

Cuántos docentes hay vacunados y cómo seguirá el cronograma

Más allá de que la alteración de los registros incluyó a 30.000 docentes mendocinos en total, desde la DGE aclararon que ello no significa que la totalidad de esos 30.000 trabajadores no hubiese recibido ninguna de las dosis. De hecho, muchos de ellos ya habían recibido alguna de ellas.

Hasta el momento, de un universo total de 60.000 trabajadores de la educación en Mendoza (incluye 52.000 docentes y 8.000 celadores), 15.500 trabajadores han recibido la primera de las dosis de las vacunas. Y, de ellos, cerca de 13.000 cuentan con las dos dosis correspondientes ya. Es decir, cerca de 25% del total de los incluidos en este grupo han sido vacunados.

De los 15.500 docentes que ya han recibido alguna de las dosis de la vacuna contra el Covid-19, unos 13.000 tienen las dos dosis correspondientes. Foto: Ignacio Blanco Los Andes

Hasta el momento, los maestros que han sido inoculados pertenecen al grupo 1 (así se los ha dividido para el cronograma); e incluye a quienes se desempeñan en el nivel inicial (Salas de 4 y de 5), primer ciclo (Primero, Segundo y Tercer grado), supervisores y directores. “Esta semana se está terminando en el Valle de Uco y seguirán en Santa Rosa y La Paz, mientras que la semana que viene se seguirá en el Sur”, aclararon desde la DGE.

Una vez que se complete este primer grupo, se seguirá con el resto de docentes de Primaria y celadores. Y desde el Gobierno aclararon que, cuando se comience con ellos, se los va a llamar normalmente (más allá de que en a raíz del error de ayer esas personas hayan figurado equivocadamente como vacunadas).

A la espera de las nuevas vacunas

Desde el Gobierno de Mendoza se aguarda por la llegada de una nueva partida de vacunas contra el Covid-19. Una vez que la Nación concrete el envío a Mendoza, será el Ministerio de Salud –como ha sido desde el inicio- quien determine cómo continuará el cronograma.

De esta manera, aún no se ha definido un cronograma detallado sobre las fechas y turnos para los próximos inmunizados; ya que es clave que lleguen las dosis primero.