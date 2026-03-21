En una "ventana" de buen tiempo, turistas aprovechan para cruzar a Chile y hay demora: cuándo podría cerrar el Paso

Este sábado, el Paso Cristo Redentor quedó habilitado luego de permanecer cerrado por condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. La reapertura se concretó a partir de las 9 y permite la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.
Según el último reporte del Sistema Integrado, en el sector argentino, Roque Carranza, no se registran demoras para vehículos particulares. Sin embargo, se advierte que desde el Túnel Internacional hasta el complejo Los Libertadores, en Chile, hay aproximadamente 90 minutos de demora.
Desde Gendarmería Nacional Argentina reiteraron que la situación es dinámica y no se descarta un nuevo cierre durante el fin de semana. De acuerdo a los pronósticos de inestabilidad en alta montaña entre las 9 y las 22, el corredor internacional podría volver a inhabilitarse este domingo.
Además, se informó que durante la tarde-noche de este sábado se reunirán los coordinadores de frontera de Argentina y Chile para evaluar las condiciones y definir la continuidad de la operatoria. Se espera un comunicado oficial en las próximas horas.
El paso permanecía cerrado desde el viernes, cuando autoridades de ambos países decidieron interrumpir el tránsito de manera preventiva debido a un frente de inestabilidad que afectaba principalmente al lado chileno. En ese momento, se habían previsto lluvias intensas y posibles tormentas, especialmente durante la madrugada.
La interrupción comenzó a las 11 en Guardia Vieja y Uspallata, mientras que el cierre total se concretó a partir de las 13. La reapertura fue evaluada este sábado a primera hora y finalmente se decidió habilitar nuevamente el cruce internacional.
En cuanto al pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo nubosidad variable con ascenso de la temperatura, una máxima de 27°C y una mínima de 9°C. También se esperan vientos moderados del sector sur e inestabilidad hacia la noche, con probabilidad de tormentas y precipitaciones en la zona cordillerana.