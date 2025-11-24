24 de noviembre de 2025 - 09:40

En un Fin de Semana XL "tranquilo" cruzaron más de 20.000 turistas a Chile: por qué no colapsó la aduana

El fin de semana largo en Argentina generó un sostenido flujo en el Sistema Integrado Cristo Redentor, donde más de 20.000 personas cruzaron la frontera en los últimos cuatro días.

Paso Cristo Redentor: hay demoras de 150 minutos para ingresar a Chile

Paso Cristo Redentor: hay demoras de 150 minutos para ingresar a Chile

Foto:

Los Andes | Rodrigo Cuello
Por Rodrigo Cuello

El fin de semana largo en Argentina generó un sostenido flujo en el Sistema Integrado Cristo Redentor, donde más de 20.000 personas cruzaron la frontera en los últimos cuatro días, según los datos oficiales brindados por la Coordinación Argentina de Fronteras.

Leé además

Fin de semana XL: según las proyecciones del Ente Mendoza Turismo (Emetur), el nivel de ocupación promedio rondará el 80% en toda la provincia

Expectativa del sector turístico por el fin de semana XL: esperan una ocupación del 85%

Por Verónica De Vita
Una hora de espera para cruzar a Chile

Escena atípica en el Paso a Chile en el inicio del fin de semana XL: apenas 1 hora de espera

Por Redacción Sociedad

El cambio no tan favorable como años anteriores respecto al peso chileno, la recesión económica en el país y los cuatro días no laborables, para algunos, que llego a final del mes, generaron que el flujo de vehículos cruzando la cordillera sea menor que en temporadas pasadas cuando la aduana chilena ha mostrado un alarmante colapso en la atención.

Solamente el jueves se registraron esperas en el complejo fronterizo Los Libertados de casi 3 horas y el viernes (pese a ser el día de mayor flujo) la demora se redujo a una hora en promedio, el resto de los días prácticamente no se formaron las clásicas largas filas de autos en la Alta Montaña.

Pese a esto, el número final de turistas que cruzaron al Pacifico muestra una gran migración hacia el paso trasandino: exactamente viajaron, entre el jueves 20 de noviembre y el domingo 23, 20.860 personas por ese cruce internacional, este número se repartió en 4.145 vehículos particulares y 140 micros, agregaron las fuentes de la Coordinación Argentina de Fronteras.

Al analizar estos números se observa que los turistas se "repartieron" más durante el fin de semana largo, siendo el jueves 20 el día de mayor flujo hacía el este por el corredor internacional. Esta además se puede interpretar como la elección de muchos reducir la escapada de 4 días que antes provocaba el colapso de la aduana, en menos días. Pese el "paso tranquilo", los más de 20 mil viajeros que pasaron la Cordillera muestra que Chile sigue siendo un destino muy tentador, no solo para escapadas, sino para compras.

En esta oportunidad, el operativo para evitar grandes demoras en Los Libertadores, algo que se repite muy frecuentemente, funcionó y las casi tres horas de espera del jueves se considera dentro de una demora "razonable" para una demanda fuera de lo habitual.

Paso a Chile / Los Libertadores
Demoras en el Paso Cristo Redentor

Demoras en el Paso Cristo Redentor

Jueves 20 de noviembre: comienzo del flujo turístico

El jueves se inició el movimiento por el feriado largo:

  • Personas: 2.609 ingresos y 5.039 egresos.

  • Ómnibus: 34 ingresos y 24 egresos.

  • Autos: 619 entradas y 1.398 salidas.

Viernes 21 de noviembre: jornada de alta demanda

El viernes presentó uno de los picos del fin de semana:

  • Personas: 3.774 ingresos y 7.807 egresos, duplicando el movimiento respecto al día anterior.

  • Ómnibus: 44 ingresos y 64 egresos.

  • Autos: 915 entradas y 1.715 salidas.

Sábado 22 de noviembre: mayor salida hacia Chile

El sábado se mantuvo el flujo sostenido:

  • Personas: 3.734 ingresaron al país y 3.988 salieron hacia Chile.

  • Ómnibus: 44 ingresaron y 33 egresaron.

  • Autos: 762 entradas y 1.000 salidas.

Domingo 23 de noviembre: equilibrio entre ingresos y egresos

Hasta las 20 horas del domingo 23, el complejo registró:

  • Ingreso a Argentina: 4.080 personas y 1.153 autos.

  • Salida a Chile: 4.025 personas y 932 autos, controlados en el Complejo Los Libertadores (Chile).

Mientras que para hoy lunes 24 se espera el retorno de los cerca de 7.000 turistas que aún no lo hicieron, el Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado y con horario de verano: abierto las 24 horas.

El fin de semana XL volvió a posicionar al cruce internacional como uno de los corredores más activos del Cono Sur, impulsado por turismo de compras, escapadas cortas y actividades comerciales entre ambos países.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tránsito de argentinos hacia Chile: así está hoy el paso Cristo Redentor. Gentileza: Coordinación Sistema Integrado Cristo Redentor

Pese a las demoras para cruzar a Chile, no hay el furor de otros fines de semana XL

Por Verónica De Vita
El que se avecina será un fin de semana XL, ya que sumará cuatro días Foto: Los Andes.

Fin de semana XL: cómo funcionará el transporte, el comercio y cómo se paga el día laboral

Por Redacción Sociedad
Hasta que Dios nos reúna: la emotiva despedida al sanjuanino desaparecido en La Serena

"Hasta que Dios nos reúna": emotivo adiós en la playa al sanjuanino desaparecido en La Serena

Por Redacción Sociedad
Confirmado: la fecha del próximo fin de semana largo en Argentina

Nuevo feriado confirmado: la fecha del próximo fin de semana largo en Argentina

Por Redacción Sociedad