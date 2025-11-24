En un Fin de Semana XL "tranquilo" cruzaron más de 20.000 turistas a Chile: por qué no colapsó la aduana

El fin de semana largo en Argentina generó un sostenido flujo en el Sistema Integrado Cristo Redentor, donde más de 20.000 personas cruzaron la frontera en los últimos cuatro días.

El fin de semana largo en Argentina generó un sostenido flujo en el Sistema Integrado Cristo Redentor, donde más de 20.000 personas cruzaron la frontera en los últimos cuatro días, según los datos oficiales brindados por la Coordinación Argentina de Fronteras.

El cambio no tan favorable como años anteriores respecto al peso chileno, la recesión económica en el país y los cuatro días no laborables, para algunos, que llego a final del mes, generaron que el flujo de vehículos cruzando la cordillera sea menor que en temporadas pasadas cuando la aduana chilena ha mostrado un alarmante colapso en la atención.

Solamente el jueves se registraron esperas en el complejo fronterizo Los Libertados de casi 3 horas y el viernes (pese a ser el día de mayor flujo) la demora se redujo a una hora en promedio, el resto de los días prácticamente no se formaron las clásicas largas filas de autos en la Alta Montaña.

Pese a esto, el número final de turistas que cruzaron al Pacifico muestra una gran migración hacia el paso trasandino: exactamente viajaron, entre el jueves 20 de noviembre y el domingo 23, 20.860 personas por ese cruce internacional, este número se repartió en 4.145 vehículos particulares y 140 micros, agregaron las fuentes de la Coordinación Argentina de Fronteras.

Al analizar estos números se observa que los turistas se "repartieron" más durante el fin de semana largo, siendo el jueves 20 el día de mayor flujo hacía el este por el corredor internacional. Esta además se puede interpretar como la elección de muchos reducir la escapada de 4 días que antes provocaba el colapso de la aduana, en menos días. Pese el "paso tranquilo", los más de 20 mil viajeros que pasaron la Cordillera muestra que Chile sigue siendo un destino muy tentador, no solo para escapadas, sino para compras.