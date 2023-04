En un día y medio cruzaron más de 7.000 personas hacia Chile para aprovechar el feriado de Semana Santa

Semana Santa mediante, el Paso Internacional Cristo Redentor está a pleno. El tránsito entre Mendoza y Chile es incesante: solo hoy cruzaron unas 3.600 personas hacia el vecino país desde las 7 de la mañana. Además, durante el miércoles cruzaron 4.000 personas, es decir que en un día y medio ya se trasladaron 7.600 personas con ese destino.

Sin embargo el traslado ha sido mayor desde Chile: hoy ingresaron 3.700 personas.

Justo Bóscolo, Jefe del Centro de Frontera del Ministerio del Interior, dijo que se trata de mucho movimiento para esta fecha respecto de los últimos años. En la montaña el clima es bueno lo cual hace más ameno el viaje. Cabe recordar que tras la pandemia de Covid, en 2020, el turismo se vio muy resentido y Chile mantuvo fuertes medidas que afectaron la circulación, recién fueron flexibilizándose los últimos meses de 2022.

La oportunidad de viajar tras la recuperación pos pandemia y la cercanía es siempre tentadora para los argentinos próximos a la cordillera, en particular para los mendocinos que suelen hacer escapadas que quedan “a un paso”. Pero además, en el sentido inverso, los chilenos están llegando a la provincia con mayor asiduidad tentados por las oportunidades que les da un cambio beneficioso. Así, aprovechan para hacer turismo y consumir servicios a precios muy accesibles y además extienden las compras no solo a ropa e insumos sino también a mercadería que les resulta muy conveniente.

“Se advierte una gran cantidad de visitantes chilenos con destino a Mendoza”, destacó Bóscolo a Los Andes. Sin embargo, la alta demanda ha conllevado las habituales demoras.

“Cuando los feriados son binacionales y por corto tiempo la gente, para aprovechar al máximo su tiempo, viaja en una misma franja horaria, generando grandes filas de autos”, advirtió.

Agregó que se está ocupando toda la infraestructura disponible con 8 puntos de atención.

De todas formas, este mediodía sólo había demoras en el ingreso hacia Argentina, es decir en Horcones, pero para ingresar a Chile no había mayores demoras.

Requisitos para ingresar a Chile

Chile mantuvo bastante rígidas las exigencias para el ingreso al país tras la pandemia. De hecho, flexibilizar los requisitos cerca de fines de 2022. Antes había muchas demoras y reclamos por los trámites y papelerías exigido.

Según lo informado por el Gobierno de Chile, las únicas exigencias para entrar al país son:

- Documento de identidad.

-Certificado de vacunación contra el Covid-19. Caso contrario: PCR negativo que tenga menos de 48 horas.

Ya no se pide barbijo para circular ni pase de movilidad. No es obligatorio contar con un seguro de salud, no obstante, las autoridades chilenas recomiendan viajar con uno que posea cobertura para SARS CoV 2 (COVID19).

Por otro lado, algunos turistas, optan por adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soapex) en caso de alguna eventualidad con los vehículos particulares.