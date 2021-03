En un asalto le arrebataron una bici de la Municipalidad de Capital y ahora deberá pagar $ 20.000

Bruno Daniel tiene 24 años, vive en Guaymallén y está estudiando Ingeniería en Sistemas en la UTN. Vive con su madre y, para poder afrontar los gastos que les demandan la facultad y su día a día, se las rebusca con algunas changas vinculadas a su futura profesión. Y cuando la situación realmente apremia, debe recurrir a la venta de algunas de sus cosas. “El año pasado intenté dar algunas clases particulares, pero fue difícil con la pandemia. Había empezado un tiempo antes, pero se me cortó todo. Y ahora, de a poco y por suerte, se va reactivando”, resume el joven.

Un joven deberá pagar casi 19.000 pesos de multa por no devolver una bicicleta del programa "En la Bici" (Ciudad de Mendoza) que le robaron en un asalto en 2018.

Entre tantos gastos -algunos rutinarios y otros imprevistos-; sobresale uno que vence por estos días, y que consta de 19.887,60 pesos. ¿El destino de ese dinero?. Cumplir con la sentencia judicial que le ordena el pago de esa cifra para costear las multas por el incumplimiento de la devolución de una bicicleta del programa En la Bici (de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza) en la que estaba circulando durante los primeros minutos del 7 de septiembre de 2018; y que le fue sustraída en un asalto en la Cuarta Sección.

“Apenas me robaron la bicicleta, hice la denuncia. Cuando fui a hablar con la Municipalidad, me dijeron que tenía que hacerme cargo; y no me terminaba de cerrar porque esas bicicletas están aseguradas. Entonces fui a Defensa del Consumidor, donde me dijeron que ellos no podían intervenir y que hablara con un abogado. Yo no conozco a ninguno, y en ese momento tampoco tenía plata para poder pagarle. La verdad es que me indigné mucho, porque ya había pasado un mal rato, y podría haber sido peor”, reconstruye en diálogo con Los Andes el joven que, al momento del robo, tenía 22 años.

La sentencia condenatoria contra Bruno Daniel, quien deberá pagar cerca de 19.000 pesos.

“Se acerca el plazo que me dieron para pagar, son más de 19.000 pesos y ya no tengo opción. No tengo esa plata, y ya veré que tengo que vender para poder conseguirla. A la Municipalidad le pedí en su momento, en el descargo, que si no la reconocía el seguro; que por lo menos me hicieran un descuento; pero no accedieron. No estoy seguro de que me corresponda pagarla a mí, si la misma gente de los puestos de En la Bici me ha contado que cuando se roban las bicicletas de los lugares donde están, ahí el seguro responde”, resume con una mezcla de bronca y resignación.

En tanto, desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza aclararon que el seguro de esos rodados no contempla situaciones de robos cuando alguien las ha retirado y las está usando. “Ante el rechazo del primer recurso donde pedía que se le hiciera una reducción o una eximición -que se da porque la constancia no acredita que haya sido un asalto o un hurto simple-, el joven podría haber presentado un nuevo recurso donde incluyera otros elementos en la causa penal (por ejemplo, información de la cámara de seguridad de la intersección donde denuncia que fue el asalto). La comuna tiene una normativa que ampara el programa En la Bici; porque es un medio de transporte público, y las bicicletas son bienes municipales que son del vecino. Esta multa viene a ser un resguardo al transporte público y necesitamos que se cuide”, explica a Los Andes el director de Rentas de la Municipalidad de Mendoza, Roberto Galofré.

Sin alternativa

Bruno reconoce que, probablemente, podría haberse movido antes. Pero aclara que tampoco contaba con los recursos para abonar una consulta particular a un abogado. “En el momento en que me robaron, el único ingreso que tenía eran 1.400 pesos del programa Progresar. Por eso presenté, en enero de 2019, un descargo donde se me eximiera del pago o, en su defecto, se me autorizara una reducción. Sufrí un robo y no es mi culpa; uno espera que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se flexibilice. Yo tuve suerte de que no me pasó nada, pero imaginate si me herían o algo; y yo salía del hospital con la alegría de haber sobrevivido, pero me recibían con una multa”, continúa el joven.

El joven había retirado una bici de la estación Alameda en 2018, y esa misma noche se la robaron. Hizo la denuncia.

El total del monto inicial ascendía a 10.500 pesos en total, ya que al momento en que se lo intima para devolver la bicicleta, el valor de la Unidad Tributaria Municipal (UTM) estaba fijado en 3.50 pesos. Y la sanción por la no devolución equivalía a 3.000 UTM. Sin embargo, al tratarse de un monto calculado justamente en Unidades Tributarias (se van actualizando todos los años) y sumando las costas judiciales, el apremio llega en la actualidad a los 19.887,60 pesos que Bruno Daniel deberá pagar sí o sí.

“Ya entendí que, en mi caso en particular, ya no tengo retorno y que por mí es poco o nada lo que puedo hacer. Pero me gustaría que definieran y aclararan bien las cláusulas de condiciones de uso, y cómo se debe responder en caso de robos”, sigue el joven.

El robo

Bruno Iván Daniel había retirado la bicicleta 321 de la estación Alameda del Programa En la Bici el 7 de septiembre de 2018 a las 0:10 . Al estar registrado con su documento, el joven –de 22 años en aquel momento- pudo hacer uso del rodado sin impedimento alguno. Ese mismo día, instantes después de haber tomado la bicicleta, relató que fue víctima de un asalto en la calle Esquiú y San Martin (Cuarta Sección).

“El mismo 7 de septiembre de 2018, por la siesta, hice la denuncia en la Oficina Fiscal 13. Ese día no me dieron ningún acuse de recibo, pero yo entendí que eso serviría como descargo”, rememora el joven; quien el 22 de enero de 2019 presentó el descargo formal ante la comuna capitalina rememorando el episodio e incluyendo las copias de la denuncia de septiembre de 2018. Una semana antes, el 15 de enero, recibió una notificación en su casa correspondiente a la multa que debía abonar por no haber devuelto la bicicleta (10.500 pesos en aquel momento).

Sin entender cómo el seguro de la bici no cubría esos episodios, en 2019 la víctima del asalto pidió que se lo exima del pago o se le reduzca el monto.

Luego de esta notificación, Bruno regresó a la Oficina Fiscal a pedir una constancia de la denuncia; documentación que incluyó en el descargo del 22 de enero de 2019. “Quisiera manifestarle que no cuento con recursos económicos suficientes como para afrontar pagar 3.000 UTM, soy estudiante de Ingeniería en Sistema de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza (UTN); mis únicos ingresos son los que recibo por el Programa Progresar que ascienden a $1.400 mensuales, mi padre está desempleado y mi madre es el único sostén de mi casa, en la cual convivo con mis dos hermanos. Por este motivo le solicito tenga a bien, eximirme del pago de dicha multa, o en su defecto quisiera solicitar una reducción. Dejo a su consideración mi petición y tenga a bien hacer lugar a mi pedido”, se explayó en el descargo Bruno Daniel.

Con fecha del 8 de febrero, desde la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad, la Ciudad de Mendoza se expidió sobre el episodio y en base al descargo y la solicitud de la víctima del robo, quien también había sido multado por no devolver la bicicleta del programa En la Bici . “La falta de capacidad económica no se encuentra estipulada en la Ordenanza Nº 3.959/18 como una causa de justificación o eximente”, se argumentó en el escrito de la comuna; donde –además- sugirieron rechazar el pedido “en virtud de que el recurso presentado por el infractor no ha logrado desvirtuar los hechos enunciados en el presente expediente”.

Bruno reconoce que el haberse dejado estar no fue, quizás, la decisión más acertada que pudo haber tomado. Pero, en ese sentido, insiste en que no termina de cerrarle el hecho de que las bicis estén aseguradas y no respondan ante un asalto. “La mayoría de las bicicletas de ese programa son utilizadas por estudiantes, quienes no tenemos ingresos suficientes. Antes al menos tenía el Progresar, pero ya no lo tengo más. Ahora me las arreglo con changas o vendiendo cosas usadas para tener un poco de plata. Los más de 19.000 pesos los voy a tener que pagar, porque estoy contra el muro. Ya voy a ver cómo los pago. Es la primera vez que me pasa algo así”, lamenta.

Más allá de haberse presentado en los puestos de En la Bici en los que se desempeñan algunos trabajadores del programa, el joven nunca tuvo ninguna reunión o encuentro con las autoridades del programa. “Creo que es importante que la gente se entere cómo es la situación; porque muchas veces uno agarra la bici confiado en que está todo bien y que no va a pasar nada. Pero un robo te puede pasar en cualquier momento, y la Municipalidad no lo entiende. Su actitud, en mi caso y en el de muchos, no ha sido muy comprensiva”, concluye.

La explicación de la comuna

El director de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Roberto Galofré, confirmó que efectivamente ya hay una sentencia de apremio para con Bruno Daniel, con fecha del 25 de febrero y donde se le notifica al sentenciado que deberá abonar los 19.887,60 pesos.

“Para este tipo de situaciones no están aseguradas las bicicletas. Igualmente, si tuviese un seguro, la constancia que él presentó ha calificado el hecho como un hurto simple. En el caso de ser hurto –distinto a un asalto y que puede ser, por ejemplo, que la dejó en un lugar y se la llevaron-, los seguros no cubren esos episodios”, explica Galofré.

El funcionario municipal explicó, además, que el 29 de octubre de 2019 -cuando se le rechazó el recurso y se le notificó a Bruno que debería afrontar el pago-; el joven no insistió con el pedido; por lo que el acto administrativo quedó firme. “En ese momento le quedaba, todavía, una vía recursiva dirigida al secretario de Seguridad Ciudadana, primero; y luego al intendente. Pero al no seguir recurriendo, queda firme y lo remiten a Rentas para que se ejecute el pago”, se explaya Galofré.

Más allá de que el valor de la UTM ha aumentado (para el ejercicio 2021 tiene un costo de 6 pesos) y que el monto para responder ante una bici perdida se duplicó -paso de 3.000 UTM a 6.000 UTM-, en el caso de la sentencia contra este joven se mantiene el valor del momento en que incumplió. “La multa sigue siendo de 10.500 pesos. Pero, al estar ejecutada ya, con apremios, intereses y costas judiciales; se va a 19.887.60 pesos”, aclara Galofré.

Facilidades de pagos

Habiendo ya confirmado que la sentencia está firme y el estudiante de Ingeniería en Sistemas deberá cumplir con el pago, Galofré aclara que existen facilidades para que el pago total sea más simple y requiera un menor sacrificio. “Ante imposibilidad de pago total y en una única vez, tenemos facilidades de pago. Incluyen hasta 18 cuotas para saldar el apremio y se puede pagar con tarjeta de crédito también”, se explaya.

En ese sentido, aclara que este posible desenlace está explicado y especificado en las condiciones de uso que el usuario firma -junto a la declaración jurada- al momento de inscribirse en el programa En la Bici. “La gente sabe que puede llegar a ocurrir esto, porque cuando se anotan en el programa, completa un registro online y se crea una especie de legajo virtual, con el DNI, un servicio municipal y con todos los datos personales. En ese mismo momento, además, se firma una declaración jurada donde se incluye toda la normativa y las condiciones de uso”, concluye el funcionario.