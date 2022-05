En Mendoza aseguran que el aumento de casos de Covid-19 no es preocupante

El país entero encendió la alarma de alerta porque en la última semana los casos de coronavirus aumentaron 92% en la Argentina, cifra que no es esquiva para Mendoza. Esta tarde, la ministra Vizzotti anunció la llegada de la cuarta ola al país de Covid-19. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Salud de la provincia aseguraron a Los Andes que “este leve crecimiento de los casos está dentro de lo previsto”.

En el último reporte entregado por el Ministerio de Salud de la Nación, publicado el último domingo, se conoció que durante la semana pasada hubo 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes en todo el país. La cifra representa un aumento del 92,61% de contagios con respecto al domingo anterior, cuando fue de 17.646.

Según especificó la cartera de Salud provincial, desde el 4 al 10 de mayo en Mendoza se realizaron 5.212 test, se confirmaron 116 casos positivos y hubo 1 caso fallecido notificado en SISA, es decir, correspondiente a una persona fallecida en fechas anteriores. Además, entre este domingo y el anterior fallecieron 33 personas en Buenos Aires, 6 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Neuquén, 1 en Río Negro, 1 en Salta, y 3 en Santa Fe; todos a causa del virus.

Pese a las estadísticas, la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, manifestó que “es esperable que tengamos aumento de casos de Covid-19″. Al respecto, explicó que “la estacionalidad, el invierno, va a traer como consecuencia el aumento de casos y van a haber más”, en declaraciones radiales a LV10. La funcionaria destacó, además, que “por el comportamiento de la variante”, el crecimiento en los contagios “no se va a traducir en mayores hospitalizaciones ni en mayor gravedad”.

De esta manera, “hoy la provincia está en bajo riesgo epidemiológico, y aún con el aumento de casos no implica un riesgo. La expectativa es que, si bien van a subir los casos, no va a generar una crisis en la salud”, aseguró Nadal. Según expresó, hay “las características de la variante que hoy está circulando, que no circula en Mendoza pero sí en Capital Federal (Buenos Aires), es más contagiosa y eso da cuentas del aumento de los casos también”, en referencia a la suba de casos a nivel nacional.

Si se tiene en cuenta a todo el país, en cuatro semanas los contagios pasaron de 8.387 a 33.989, lo que significa un incremento del 305,25% desde el 17 de abril cuando el Ministerio de Salud comenzó a emitir los reportes semanales. En Mendoza en particular, los informes cada 7 días se dan a conocer los jueves, por lo que el próximo 19 de mayo se conocerá cómo impactó la circulación de Covid-19 en la provincia durante esta última semana. Mientras tanto, el más reciente indicó que la ocupación de camas de terapia intensiva en todo el territorio mendocino es de 5,77%, mientras que en el Gran Mendoza es del 9,52%.

Igualmente, pensando en el futuro, la ministra de Salud adelantó que la que está circulando “va a ser una variante que va a estar con nosotros, el Covid ya es un virus que ha venido para quedarse”. Por eso, “lo más probable es que tengamos un aumento de casos, pero esperamos que no impacte en el sistema”, agregó. Más allá de que no implique un riesgo actualmente, Nadal dijo que “lo vamos a estar monitoreando, tenemos un altísimo grado de vigilancia para ir viendo cómo evoluciona”.

SIGUE LA VACUNACIÓN

Que el nuevo aumento de casos no signifique un riesgo para el sistema de salud de Mendoza, según la ministra Ana María Nadal, tiene que ver con la vacunación contra el Covid-19. En ese sentido, la funcionaria indicó que la planificación seguirá como estaba prevista, y aclaró que “para el refuerzo se están aplicando todas las vacunas que hay”.

De hecho, el pasado viernes comenzó en la provincia la aplicación del segundo refuerzo (o cuarta dosis de la vacuna) contra el Covid-19 para todos los mayores de 18 años. Además de mantener los centros de vacunación ya establecidos, durante el fin de semana se realizaron campañas especiales en el Sur y Valle de Uco, donde hubo “un balance positivo”, según indicaron las autoridades.

En el Valle de Uco, por ejemplo, en un solo día se colocaron 324 vacunas entre centros de salud, postas sanitarias y centros de vacunación. Paulo González, coordinador del Ministerio de Salud en dicha zona, destacó que “tenemos un gran equipo de inmunizadores, muy comprometidos y organizados, con gran disposición”.

Por su parte, Ana María Nadal aclaró que “no vamos a vacunar el miércoles, para que la gente pueda estar en sus casas y pueda participar del Censo 2022″. Además, ratificó que “tampoco estamos vacunando los domingos”, ya que “hoy la demanda nos ha permitido darle al personal de salud un día de descanso por semana”.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 100.541.379 en todo el país, de los cuales 40.751.319 recibieron una dosis, 37.376.514 las dos, 3.026.233 una adicional y 19.387.313 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 107.524.140 y las donadas a 5.083.000.