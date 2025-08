En Aconcagua Radio Santiago Kalinowski cuestiona a la RAE y analiza los cambios del idioma: "La lengua no pide permiso":

Kalinowski fue claro al marcar una crítica a la autoridad que muchos le atribuyen a la RAE: “Desde el punto de vista lingüístico, la Real Academia Española no tiene ningún asidero como árbitro de lo que está bien o mal. Es una construcción cultural que logró instalarse y que muchas veces dice cosas realmente aberrantes”.

Además, explicó que su inclusión formal no cambia el modo en que la gente la usa. “Los insultos no significan una sola cosa. Se puede decir ‘pelotudo’ como forma de agresión o como muestra de cariño entre amigos. No es lo mismo en una discusión de tránsito que entre personas con confianza”, explicó. Y añadió: “En cambio, con ‘boludo’ tuvimos que bajarla de su categoría de insulto. Hoy cumple una función de vocativo, como en ‘che, boludo, pasame esto’. Eso indica cercanía”.