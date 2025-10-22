22 de octubre de 2025 - 07:34

Empezaron las restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera: hasta cuándo duran

Avanzan las tareas del plan paisajístico integral, el cual contempla restricciones de tránsito sin corte total.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Foto:

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subdirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén continúa con los trabajos de puesta en valor del espacio verde ubicado en el nudo vial de Acceso Este y Costanera, por lo que hay restricciones en el tránsito entre el miércoles y viernes.

Leé además

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Así es el plan integral para embellecer el Nudo Vial, la entrada a la Ciudad de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Imagen ilustrativa - Foto archivo

¿Cómo saber si mi multa de tránsito prescribió en octubre?

Por Redacción Sociedad

El proyecto lo realiza Vialidad Provincial junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y busca mejorar la infraestructura, el paisajismo y la calidad urbana de esta zona estratégica.

Restricción del tránsito en el principal ingreso a la Ciudad

Los trabajos comenzaron hace poco más de dos meses con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y preparación del terreno para avanzar ahora con un plan paisajístico integral.

Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, el equipo de Espacios Verdes llevará adelante un operativo especial para colocar champas de césped en el sector este del nudo vial, correspondiente al territorio de Guaymallén.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes
Restauraron el sistema de riego y en el espacio verde del Nudo Vial.

Restauraron el sistema de riego y en el espacio verde del Nudo Vial.

La colocación se realizará durante tres jornadas consecutivas (miércoles, jueves y viernes), desde las 6.30 hasta las 8 de la mañana. Según informaron las autoridades, en esa hora y media trabajarán la descarga de panes de césped.

Durante ese horario, el camión permanecerá estacionado en el predio y habrá restricciones temporales al tránsito pero sin corte total.

Trabajos nudo vial

Para ordenar la circulación vehicular, participará personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial. Desde el municipio solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución y reducir la velocidad al circular por la zona

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se está estudiando el tránsito en Rodríguez Peña para realizar una remodelación integral. Foto: Gobierno de Mendoza

Refuncionalizarán el carril Rodríguez Peña para acompañar el crecimiento industrial

Por Sandra Conte
Paola Mariana Lens tiene 26 años y desapareció el pasado 14 de octubre 

Apareció Paola Mariana Lens, la joven argentina que era buscada en España

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 21 de octubre

Por Redacción Sociedad
Francisco Pascasio Moreno, mejor conocido como perito Moreno.

Disertaciones sobre expediciones hacia el lago Argentino

Por Miguel Títiro