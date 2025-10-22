Empezaron las restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera: hasta cuándo duran

La Subdirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén continúa con los trabajos de puesta en valor del espacio verde ubicado en el nudo vial de Acceso Este y Costanera, por lo que hay restricciones en el tránsito entre el miércoles y viernes.
El proyecto lo realiza Vialidad Provincial junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y busca mejorar la infraestructura, el paisajismo y la calidad urbana de esta zona estratégica.
Restricción del tránsito en el principal ingreso a la Ciudad
Los trabajos comenzaron hace poco más de dos meses con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y preparación del terreno para avanzar ahora con un plan paisajístico integral.
Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, el equipo de Espacios Verdes llevará adelante un operativo especial para colocar champas de césped en el sector este del nudo vial, correspondiente al territorio de Guaymallén.
La colocación se realizará durante tres jornadas consecutivas (miércoles, jueves y viernes), desde las 6.30 hasta las 8 de la mañana. Según informaron las autoridades, en esa hora y media trabajarán la descarga de panes de césped.
Durante ese horario, el camión permanecerá estacionado en el predio y habrá restricciones temporales al tránsito pero sin corte total.
Para ordenar la circulación vehicular, participará personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial. Desde el municipio solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución y reducir la velocidad al circular por la zona