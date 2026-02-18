Elecciones en Mendoza del domingo 22 de febrero: las respuestas a las 6 preguntas esenciales

El próximo domingo 22 de febrero hay elecciones en Mendoza . Sin embargo, son muchos los mendocinos que no tienen la suficiente información al respecto e incluso hasta desconocen su existencia. Se trata de elecciones municipales que se llevarán a cabo en 6 departamentos que desdoblaron los comicios de las elecciones nacionales y provinciales del año pasado.

Hay un total de 514.008 electores habilitados , de los cuales 3.092 son extranjeros. En esta nota, la respuesta a las principales inquietudes al respecto.

Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael , Rivadavia, Santa Rosa y La Paz son los departamentos que irán a las urnas el próximo domingo. Elegirán concejales para sus Concejos Deliberantes mientras que San Rafael presenta una particularidad que aún aguarda definiciones. La intención del ejecutivo comunal es que además se elijan 24 convencionales municipales con la intención de elaborar la nueva Carta Orgánica departamental que busca declarar la Autonomía Municipal. Apunta a manifestar la “plena capacidad” de la comuna de decidir en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, tal cual fue aprobado por el Concejo Deliberante.

Sin embargo, la intención oficial sanrafaelina se ha topado con escollos tras la iniciativa del diputado provincial José Luis Ramón de suspender la elección de convencionales. A través de una medida cautelar de no innovar y un pedido de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el legislador de Protectora sostiene que no se cumplieron los requisitos que establece la Constitución para concretarlo y se aguarda que el organismo se expida al respecto para conocer si se hará efectiva esta parte de la elección.

En paralelo, la Fiscalía de Estado de Mendoza elaboró un dictamen en el que señala que la realización de las elecciones “implicaría un gravísimo daño institucional y a la confianza del pueblo de San Rafael”. Es que considera “la incertidumbre jurídica respecto a su legitimidad y el riesgo de una eventual posterior declaración de nulidad al dictarse la sentencia de fondo ya con la votación realizada, los convencionales electos y, posiblemente, con la Carta Orgánica en elaboración o ya elaborada”.

Según estiman desde la Junta Electoral, los resultados se conocerán alrededor de las 21.

Quiénes deben votar el domingo 22 de febrero en Mendoza

Deben votar los ciudadanos con domicilio en los departamentos señalados. La ley establece que el voto es optativo a partir de los 16 años, obligatorio entre los 18 y los 70, y nuevamente optativo después de los 70.

Están exceptuadas de la obligación de votar las personas afectadas por enfermedad o fuerza mayor debidamente justificada, como quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación y cuenten con la constancia policial correspondiente.

Maipú es el departamento con más votantes habilitados y ascienden a 161.260 ciudadanos. Le sigue San Rafael con 158.994. En Luján de Cuyo son 122.153, son 46.685 los votantes en Rivadavia y 15.285 en Santa Rosa. En tanto, en La Paz son 9.631.

Cómo saber dónde voto el domingo 22 de febrero

Para saber dónde corresponde votar el domingo debe consultarse el padrón publicado por la Junta Electoral de Mendoza. Está disponble en este enlace.

Qué pasa si no voto el domingo 22 de febrero

Aquellas personas que no acudan a votar deberán justificar su ausencia en el sitio web de la Junta Electoral de Mendoza (www.jus.mendoza.gov.ar/web/junta). Quienes no puedan justificarlo deberán pagar una multa establecida en $500.

El Código Nacional Electoral prevé que quien no pagara la multa se verá impedido de realizar trámites en diversos organismos estatales nacionales, provinciales y municipales durante un año.

Qué pasa si no tengo el DNI para votar

Como se sabe, para emitir el sufragio se debe contar con el DNI. Por ello, el Registro Civil informó que las oficinas cabeceras de los 6 departamentos permanecerán abiertas de 8.30 a 13.30.

Allí se podrá hacer la entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubiesen retirado y que se encuentren en esas oficinas. Esto si no pudo entregarse tras la visita en dos oportunidades para entregar esos documentos; al no encontrar al titular, quedan en la oficina donde se originó el trámite.

También se hará la confección de certificados excusatorios, ya sea por no haber recibido el documento, por encontrarse a más de 500 km del lugar de votación, o por pérdida o extravío del documento.

Además, se informó que las personas que hayan extraviado su DNI pueden tramitar el certificado de extravío on-line. Para ello, deben ingresar en https://partidasdigitales.mendoza.gov.ar/pedidosreg/ y seleccionar la opción “Certificados de Extravío”.

Las oficinas con atención al público serán:

La Paz: Belgrano s/n, Centro Cívico.

Luján de Cuyo: San Martín 110.

Maipú: Padre Vázquez 110.

Rivadavia: San Isidro 481.

San Rafael: Emilio Civit 70.

Santa Rosa: Avenida San Martín 28. También la oficina ubicada en Alejo Mallea y Remedios de Escalada s/n, CIC Las Catitas.

Cómo se votará

Habrá 1.512 mesas habilitadas distribuidas en 223 escuelas de esos departamentos. El voto se emitirá con Boleta Única Papel (BUP), la misma que se ha utilizado para las últimas elecciones y que contará con un diseño similar. El cambio es que no tendrá tantas categorías sino que, salvo en San Rafael, tendrá solo la cuadrícula de “voto candidatos a concejales”.

En el caso del departamento sureño, habrá dos categorías: la de concejales y la de convencionales. Allí aparecerá la opción de “Voto lista completa” en el margen superior derecho de cada frente y el casillero de voto respectivo en cada rubro.

Por haber decidido desdoblar, los municipios en cuestión deberán asumir el costo de impresión de las boletas, padrones, proveer las urnas y el operativo en general.

Según se ha calculado, el costo será de $2.736.000.000.