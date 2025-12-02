El único país de América del Sur conocido como "los 4 mundos": tiene islas, costa, selva y sierra

En el corazón de América del Sur , Ecuador sorprende al mundo entero por concentrar una biodiversidad extraordinaria en un territorio pequeño. Conocido como “el país de los 4 mundos” , reúne costa, sierra, Amazonía e Islas Galápagos en menos de 300.000 km², algo único en el continente. Es un destino que combina naturaleza, historia y culturas ancestrales en distancias cortas.

La costa ecuatoriana, bañada por el Océano Pacífico , ofrece playas amplias, ciudades culturales y una gastronomía basada en pescados y mariscos.

Guayaquil , con más de 2,5 millones de habitantes, es el principal puerto del país y un centro cultural moderno.

Destinos como Salinas , Montañita , Manta y Puerto López se destacan por su ambiente veraniego y su vida marina.

Según el Ministerio de Turismo, Ecuador posee una de las mayores extensiones de manglares del Pacífico sur , especialmente en Manabí y Esmeraldas. Platos como el ceviche , el encebollado y el corviche son emblemas locales.

Sierra: volcanes, ciudades coloniales y mercados artesanales

La región andina es hogar de volcanes icónicos como el Cotopaxi y el Chimborazo, este último considerado el punto más cercano al sol debido al abultamiento ecuatorial de la Tierra (NASA, USGS).

En la sierra se encuentra Quito, cuyo Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, uno de los mejor conservados de América Latina.

También destaca el mercado de Otavalo, uno de los más grandes de artesanías indígenas del continente.

Amazonía: una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta

El Oriente ecuatoriano concentra una parte fundamental de la Amazonía. Parques como Yasuní y Cuyabeno albergan algunas de las mayores concentraciones de biodiversidad del mundo: el Yasuní cuenta con más de 600 especies de aves y 204 de mamíferos según el Ministerio de Ambiente.

Comunidades indígenas como los waorani, kichwa y shuar conservan saberes ancestrales sobre medicina natural y manejo sostenible del bosque.

Islas Galápagos: laboratorio natural único en el mundo

A 1.000 km de la costa, el archipiélago de Galápagos es uno de los destinos más emblemáticos del planeta.

Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, alberga especies únicas como las tortugas gigantes, las iguanas marinas y los piqueros de patas azules.

Charles Darwin se inspiró en su biodiversidad para desarrollar su teoría de la evolución por selección natural.