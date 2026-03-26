26 de marzo de 2026 - 20:11

El tiempo en Mendoza: viernes con cielo despejado y condiciones ideales para arrancar el fin de semana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. Para el sábado, la máxima subirá aún más.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los mendocinos disfrutan de días agradables en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este viernes se indica “tiempo bueno” para Mendoza, mientras que para el fin de semana se prevé un aumento de la temperatura.

Leé además

YPF volvió a subir el precio de los combustibles este jueves en Mendoza. Foto:Los Andes

Suba de combustibles en Mendoza: la nafta súper ya roza los $2.000 tras los constantes aumentos
Avanza en Mendoza la licitación para modernizar 217 cruces con semáforos inteligentes.

Semáforos inteligentes en Mendoza: avanza la licitación para modernizar 217 cruces

Cómo estará el tiempo este viernes y sábado

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes con buen tiempo con ascenso de la temperatura, en comparación con los días anteriores. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 15°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.

El sábado 28 de marzo subirá aún más la temperatura y el cielo se mantendrá despejado. Indican una máxima de 32°C y una mínima de 16°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dirigente gremial de la UOCRA, Ángel López, estuvo involucrado en conflicto internos del gremio. Ahora será el delegado de Luján de Cuyo.

Cambios en la UOCRA: un delegado nacional se hizo cargo del gremio en Luján

La estación de servicio YPF que más vende en el país está en Mendoza

La estación de servicio YPF que más vende en el país está en Mendoza, ¿dónde se ubica?

El VPH causa aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero

Quieren eliminar el cáncer de cuello de útero de Mendoza: testearán gratis a 25.000 mujeres en tres meses

expectativa en la justicia federal de mendoza por la decision de milei respecto de seis cargos vacantes

Expectativa en la Justicia Federal de Mendoza por la decisión de Milei respecto de seis cargos vacantes