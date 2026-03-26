El tiempo en Mendoza: viernes con cielo despejado y condiciones ideales para arrancar el fin de semana

Los mendocinos disfrutan de días agradables en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este viernes se indica “tiempo bueno” para Mendoza, mientras que para el fin de semana se prevé un aumento de la temperatura.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. Para el sábado, la máxima subirá aún más.
Los mendocinos disfrutan de días agradables en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este viernes se indica “tiempo bueno” para Mendoza, mientras que para el fin de semana se prevé un aumento de la temperatura.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes con buen tiempo con ascenso de la temperatura, en comparación con los días anteriores. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 15°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.
El sábado 28 de marzo subirá aún más la temperatura y el cielo se mantendrá despejado. Indican una máxima de 32°C y una mínima de 16°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.