El tiempo en Mendoza: viernes con cielo despejado y condiciones ideales para arrancar el fin de semana

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. Para el sábado, la máxima subirá aún más.

Los mendocinos disfrutan de días agradables en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este viernes se indica “tiempo bueno” para Mendoza, mientras que para el fin de semana se prevé un aumento de la temperatura.

Cómo estará el tiempo este viernes y sábado La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes con buen tiempo con ascenso de la temperatura, en comparación con los días anteriores. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 15°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.