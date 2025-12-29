El tiempo para Año Nuevo: el anuncio para la noche del 31 que será clave para organizar la cena de fin de año

Parafraseando a la banda sueca Europe con uno de sus grandes hits ochentosos, ya comenzó "la última cuenta regresiva" del 2025, aquella para despedir el año y recibir el 2026. Como ocurre cada diciembre -tanto en la previa de Navidad como en la de Año Nuevo -, una de las grandes preguntas vuelve a instalarse en las charlas familiares y los grupos de WhatsApp: ¿cómo va a estar el tiempo en Año Nuevo?

En cada rincón de Argentina, donde la tradición de la cena con mesa larga al aire libre y el brindis bajo las estrellas manda, el pronóstico se vuelve casi tan importante como el menú, y es algo que debe consultarse las veces que haga falta para estar tranquilos. Por supuesto que Mendoza no es la excepción.

En ese sentido, el meteorólogo Fernando Jara destacó que la última semana del año estará marcada por el calor intenso, la inestabilidad y la posibilidad de tormentas. Y es algo que se extenderá, incluso, a la noche del 31 de diciembre y los primeros minutos del 1 de enero. Entonces, ¿conviene armar la mesa adentro o afuera?

La semana arrancará sofocante y con calor agobiante. Para hoy, lunes 29 de diciembre, el pronóstico anticipaba nubosidad variable , ambiente cálido y condiciones algo inestables hacia la noche. La temperatura mínima será de 20°C , mientras que la máxima alcanzará los 33°C .

Si bien no se esperan fenómenos severos durante el día, Jara adelantó que hacia la noche podrían aparecer algunas inestabilidades aisladas, algo a tener en cuenta para quienes ya empiecen a organizar reuniones al aire libre.

El martes, en tanto -y de acuerdo a lo observado- continuará en la misma línea, con una mínima de 19°C y una máxima que trepará hasta los 35°C. El calor se hará sentir con fuerza y, nuevamente, habrá chances de tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde-noche.

Año viejo: calor intenso y alerta por tormentas nocturnas

El dato que atrapa el interés de todos tiene que ver con el pronóstico del miércoles 31 de diciembre. Se espera una jornada que será muy calurosa, según detalló Fernando Jara.

La mínima será de 21°C, pero lo más relevante es la máxima, que alcanzará los 37°C, convirtiendo al último día del año en uno de los más sofocantes de la semana. A esto se suma un dato clave: hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas.

Esto no significa que vaya a llover de manera generalizada y continua, pero existe la posibilidad de chaparrones o actividad eléctrica en algunos sectores de la provincia, especialmente durante la noche del 31 y la madrugada del jueves 1 de enero.

El tiempo para Año Nuevo: el anuncio para la noche del 31 que será clave para organizar la cena de fin de año

"Si la cena es al aire libre, conviene tener un 'plan B' bajo techo", destacó Jara. La recomendación implica, además, evitar dejar comida o bebidas expuestas al aire libre. Como el querido meteorólogo mendocino Luis "Nilo" González (QEPD) decía para estas ocasiones: "una mesa con rueditas es una opción válida", en alusión a que podía armarse afuera y correrse bajo techo si había lluvia.

Cómo estará el tiempo para el arranque de 2026

El jueves 1 de enero, en tanto, la jornada arrancará con poca nubosidad, aunque el calor no dará tregua. La mínima será de 22°C y la máxima volverá a ubicarse cerca de los 37°C, con condiciones inestables hacia la noche.

En definitiva, será un día ideal para pasar la mañana y tarde entre pileta, sombra y bebidas bien frías.

Recién el viernes llegará algo de alivio, puesto que se espera el ingreso de un frente fresco, con viento, posibles tormentas y una baja en las temperaturas. El termómetro oscilará entre los 19 y 32 grados, marcando el inicio de un cambio de masa de aire.