El salto más legendario: el día que Charly García casi murió en Mendoza

Se cumplieron 22 años de la afamada caída de Charly García (70) desde un noveno piso directo a la pileta del hotel Aconcagua de la Ciudad de Mendoza. Un suceso que ilustró a la perfección la etapa más caótica del mítico músico de rock, así como también su peculiar relación con la provincia cada vez que aterrizaba por estas latitudes.

En marzo de 2000, Carlos Alberto García Moreno llegó a Mendoza para brindar un show junto a Mercedes Sosa y Nito Mestre en el estadio Malvinas Argentinas. Pero antes de emprender regreso a Buenos Aires, más precisamente el viernes 3 de marzo, Charly decidió dejar una postal que marcó generaciones, tal como recapituló el periodista Ignacio de la Rosa para Los Andes.

Desde el noveno piso del hotel Aconcagua, a unos 18 metros de altura, el artista saltó desde el balcón hacia una pileta, de apenas 5 metros de longitud y 2,40 de profundidad. El camarógrafo de Canal 7, Daniel Raquelo, inmortalizó los dos segundos de la caída.

“Estábamos junto a Marcos Álvarez haciendo la cobertura para Canal 7″, rememoró. Si bien Daniel y Marcos estaban en el momento y lugar indicado, el olfato periodístico tuvo un rol clave. “Tenía la cámara en el piso y estaba cambiando la cinta. Escuchamos gritos de los fans y cuando levanté la vista vi que se había asomado Charly. Sin pensarlo apreté REC antes de levantar la cámara. Cuando apunté la cámara a Charly, saltó. Hoy lo veo y no puedo creer haber hecho el encuadre perfecto”, resumió.

Ya en el agua y a salvo ante la mirada de los periodistas que se metieron al hotel, Charly nadaba y charlaba como de rutina. Después se paró en la parte menos profunda (entre 1,20 y 1,50 metros).

Infografía: Gustavo Guevara / Los Andes

Al contrario de ciertas versiones, parece que Charly tenía estudiado su salto inmortal. Según Miguel Calabretto, el gerente de mantenimiento del hotel, el creador de “Promesas sobre el bidet” arrojó previamente desde la terraza un muñeco y un porta CD de madera con forma de gato. ¿Calculó la gravedad?

Desde aquel día son varios los turistas o aficionados que pasan por el hotel y preguntan si es el lugar del salto de Charly. Vale recordar que antes de ese 3 de marzo de 2000 hubo otra situación con Charly en el hotel y hubo que cobrarle un televisor porque lo había tirado por la ventana.

¿Por qué Charly García saltó de un noveno piso en Mendoza?

En el documental de Nat Geo “Bios: vidas que marcaron la tuya”, Charly García recordó su salto “mortal” en Mendoza y mencionó la persecución de un policía como razón para animarse a la hazaña... ¿y así zafar?

El salto de Charly García marcó toda una etapa de su vida (Archivo)

“¿Sabés por qué me tiré? Porque me perseguía la Policía. Había un policía abajo. Cuando subió, me dijo: ‘¡Yo soy la policía!’ Y le dije: ‘¿y quién te mandó a no estudiar?’ Me reí mucho”, contó en el documental disponible en Star Plus.

Charly no es ningún principiante en la materia. Es que de joven se tiraba de los molinos de viento hacia la pileta: “Practiqué. ¿Vos te creés que estoy loco? No, no estoy loco. Tenía un solo salto para hacer”.

En una entrevista para Los Andes en 2013, Charly García amplió que era consciente de las eventuales consecuencias de su decisión.

Precavido. Antes del salto, Charly García arrojó previamente desde la terraza un muñeco y un porta CD de madera con forma de gato. Ignacio Blanco / Los Andes

“Me di cuenta de lo que hice cuando estaba en el aire. La primera parte del salto -que es cuando todavía estás bajo la influencia de tus músculos- es una cosa. Y después te chupa la gravedad y bajás como un meteorito. Me llevaba la policía por algo que yo no había hecho”, manifestó.

“Pensé que iba a ver a Dios o la película de mi vida... ¡y no vi nada, realmente!”, indicó el cantante.