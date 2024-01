El regreso del agua a espacios que estaban secos en el río Mendoza inundó un barrio en San Roque

En una situación por demás atípica, aunque para nada sorprendente, el curso del agua volvió a lugares en los que hacía, por lo menos, 15 años que no se la veía dentro de la traza histórica del Río Mendoza. Esta situación tiene que ver con que, desde hace ya varios días, del Departamento General de Irrigación está liberando una gran cantidad de agua desde el dique Cipolletti hacia abajo.

Las significativas nevadas que se registraron en la Cordillera de los Andes el pasado invierno y los primeros deshielos derivaron en que el caudal de los principales cauces que proveen de agua a los embalses mendocinos sea récord, teniendo en cuenta que, después de más de una década de sequía, hay excedente de agua por momentos.

Preocupación: El regreso de agua a puntos que estaban secos en el Río Mendoza inundó casas familiares en Maipú. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En ese sentido, el embalse Potrerillos se encuentra lleno a cerca de 95%, algo que hace 15 años no se registraba en el principal regulador y derivador de agua del oasis norte, donde se encuentra el Gran Mendoza. Y por esto mismo es que desde Irrigación, una vez que el sistema toma toda el agua que se necesita para riego de cultivos, dejan que el río siga su curso, generando situaciones a los que los mendocinos ya nos habíamos desacostumbrado.

El detalle es que las consecuencias de esta atípica situación no son del todo positivas, al menos no para todos. Y es que, justamente la liberación de agua de Cipolletti hacia abajo, ha derivado en que el agua por los cauces esté llegando a sitios a los que hacía una década y media no llegaba. Y, siguiendo la traza histórica del Río Mendoza -por ejemplo- ya van dos oportunidades en que el curso del agua se filtra en un barrio ubicado en la zona de San Roque, al este de Maipú y casi en el límite con Palmira (San Martín).

Es que el Río Mendoza se desbordó por la crecida y el agua alcanzó el barrio Rincos de los Alamos en el dsitrito de Palmira. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Nos ha pasado dos sábados seguidos, los últimos dos, ya en que el agua se mete a las casas del barrio. Y no es un poco de agua que queda estancada y quieta, sino que está en movimiento y sigue así hasta el lunes o martes siguiente”, describen Ariel y Romina, ambos vecinos del barrio Rincón de los Álamos y que precisamente es el sitio afectado por estas subas.

El barrio -que cuenta con 36 lotes- se encuentra pegado a la inconclusa obra vial de la variante Palmira, al oeste. Y está asentado sobre la histórica traza del Río Mendoza. No obstante, y a raíz de que el agua no llegaba hasta ese punto del río desde comienzos de la primera década del 2000, se avanzó con el loteo y la construcción en el lugar (en su mayoría, casas y quinchos de fin de semana).

“Hace más de 8 años se empezó. Ahora desde Vialidad dicen que el barrio está en una situación irregular porque se encuentra en el terreno del río y que no se debería haber podido construir acá. Pero nosotros, en su momento, compramos los lotes con los papeles. Y ahora, en la Municipalidad, se está terminando de legalizar todo”, cuentan los vecinos consultados por Los Andes.

Ante el temor de que el agua vuelva a meterse en sus casas -como ya ocurrió el sábado pasado y el anterior también-, muchos de los dueños de la casa están agregándole un poco más de altura al terreno para subir el nivel de las viviendas. Sin embargo, el temor a una nueva inundación está latente.

“Afortunadamente no hubo grandes pérdidas, pero la situación del sábado pasado fue más complicada que la del anterior, ya que llegó más agua. Y, mientras sigan largando, va a seguir llegando”, cuenta Ariel.

CON EL AGUA EN SUS CASAS

Entre la noche del sábado 6 y la madrugada del domingo 7 de enero, se activó la primera alarma entre los vecinos del barrio Rincón de los Álamos. Por primera vez en los 8 años en que comenzaron a lotear y luego construir en el lugar, el agua llegó a las calles del lugar, y se metió a sus viviendas.

No es un detalle menor ni a olvidar el hecho de que el barrio se encuentre sobre el cauce del Río Mendoza, seco en plenitud y en ese punto hasta hace -por lo menos- dos semanas. Y, si bien el cauce propiamente dicho se ubica al este de la ruta en construcción, la vía está posada sobre un terraplén, por lo que, cuando el caudal es fuerte, se filtra por ese montículo de ripio y arena sobre el que está trazada la ruta, y pasa al margen oeste de la variante, precisamente donde está el barrio.

Preocupación: El regreso de agua a puntos que estaban secos en el Río Mendoza inundó casas familiares en Maipú. Foto: Gentileza vecinos barrio Rincón de los Álamos

De hecho, las primeras casas del Rincón de los Álamos se sitúan a pocos metros de la futura ruta. Y fueron las más afectadas.

“Yo me he criado en Palmira y, en los 80, había agua en esta parte del Río Mendoza. Allá enfrente estaba, incluso, el club Martín Pescador (NdA: señala hacia el este de la traza de la variante Palmira). Pero después se secó, y nunca más volvió el agua, hasta ahora”, cuenta Ariel.

Al igual que el 6 de enero, el pasado sábado -13 de enero-, el agua volvió a sorprenderlos en el interior de sus casas, y esta vez un poco más arriba y en mayor cantidad. Todos los vecinos que estaban en el lugar salieron a intentar bajar el agua.

“Cerca de las 4 de domingo nos empezamos a organizar todo para tratar de controlarla y sacar. Y en esta segunda oportunidad, estuvo hasta el martes en el barrio. La gente de Vialidad y de la Municipalidad trajeron bolsas de arena, y camionadas de tierra para intentar hacer una contención. Y en una de las hijuelas se armó una especie de represa con más bolsas de arena, nailon, chapa y un pallet que sujetara”, contaron los vecinos.

Ese mismo domingo por la madrugada, los propios dueños de las casas se metieron al canal para reforzar esa represa e intentar evitar que siguiera avanzando el agua.

PREOCUPACIÓN

De lunes a viernes, menos de la mitad de los dueños de las casas suelen estar en el lugar (que cuenta con seguridad privada). No obstante, durante las dos noches de sábado y madrugada de domingo en que vivieron estas situaciones, todos estaban ayudándose entre sí.

Preocupación: El regreso de agua a puntos que estaban secos en el Río Mendoza inundó casas familiares en Maipú. Foto: Gentileza vecinos barrio Rincón de los Álamos

“No sabemos cuándo volverá a pasar algo así. Porque están largando agua todos los días. De hecho, el día que larguen un poco más de agua de Cipolletti o abran tres en vez de dos compuertas, todo puede ser peor”, sintetizaron Ariel y Romina.

“El problema de la inundación termina siendo secundario a lo otro y que realmente preocupa, y que es que el agua pase por debajo de la ruta. Imaginate el riesgo que puede significar eso si se hacen socavones cuando empiecen a pasar los camiones por encima”, agregó, preocupado, otro de los vecinos.

