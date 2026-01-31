El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante febrero

Durante el mes de febrero de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.
Durante el mes de febrero de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.
La atención se realizará de lunes a viernes, desde las 8:30, con 30 turnos diarios por orden de llegada. Solo para solicitar partidas de nacimiento, los interesados pueden acercarse sin necesidad de solicitar turno previo (hasta las 13 horas).
En el Registro Civil Móvil se podrán realizar los siguientes trámites:
Documentos Nacionales de Identidad (DNI)
Trámites relacionados con DNI tradicional y DNI exprés
Renovaciones de 5 y 8 años
Renovación de 14 años
Trámites por robo, pérdida o extravío (se entrega constancia)
Partidas
Partidas de nacimiento
No se realizan trámites de pasaporte.
Los trámites de DNI tienen costo y se abonan únicamente mediante billetera electrónica, según los tarifarios oficiales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La información actualizada sobre costos puede consultarse en:
https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper/tarifario-de-tramites-de-renaper
Se recuerda que las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción también pueden solicitarse de manera gratuita a través de la aplicación oficial del Gobierno de Mendoza MendozaXMi, sin necesidad de concurrir al operativo móvil.
Del 2 al 6 de febrero: CIC Barrio Paraguay