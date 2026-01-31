31 de enero de 2026 - 14:46

El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante febrero

El servicio permitirá realizar trámites de DNI y solicitar partidas, con atención por orden de llegada y cupos diarios.

MuniExpress-2-1536x904
Por Redacción

Durante el mes de febrero de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.

Leé además

mira lo que hace la municipalidad de guaymallen con los neumaticos en desuso

Mirá lo que hace la Municipalidad de Guaymallén con los neumáticos en desuso

Por Redacción
escuela de rock: sumate a los talleres y clases magistrales en guaymallen

Escuela de Rock: sumate a los talleres y clases magistrales en Guaymallén

Por Redacción

La atención se realizará de lunes a viernes, desde las 8:30, con 30 turnos diarios por orden de llegada. Solo para solicitar partidas de nacimiento, los interesados pueden acercarse sin necesidad de solicitar turno previo (hasta las 13 horas).

Trámites disponibles

En el Registro Civil Móvil se podrán realizar los siguientes trámites:

  • Documentos Nacionales de Identidad (DNI)

    • Trámites relacionados con DNI tradicional y DNI exprés

    • Renovaciones de 5 y 8 años

    • Renovación de 14 años

    • Trámites por robo, pérdida o extravío (se entrega constancia)

  • Partidas

  • Partidas de nacimiento

No se realizan trámites de pasaporte.

Costos y formas de pago

Partidas digitales sin costo

Se recuerda que las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción también pueden solicitarse de manera gratuita a través de la aplicación oficial del Gobierno de Mendoza MendozaXMi, sin necesidad de concurrir al operativo móvil.

Cronograma – Febrero 2026

  • Del 2 al 6 de febrero: CIC Barrio Paraguay

  • 9 al 13: Club la Primavera
  • 18 al 20: Delegación Las Cañas
  • 23 al 27: SUM Bº Patrón Santiago
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen intensifica operativos para normalizar la situacion tras el temporal

Guaymallén intensifica operativos para normalizar la situación tras el temporal

Por Redacción
maipu desplego un operativo integral y refuerza la prevencion en todo el departamento tras el temporal

Maipú desplegó un operativo integral y refuerza la prevención en todo el departamento tras el temporal

Por Redacción
pedido importante del intendente ulpiano suarez

Pedido importante del Intendente Ulpiano Suarez

Por Redacción
vino a la nave vuelve con todo para recibir a turf en una nueva edicion de ?verano en la ciudad

Vino a la Nave vuelve con todo para recibir a Turf en una nueva edición de “Verano en la Ciudad"

Por Redacción