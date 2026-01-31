El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante febrero

El servicio permitirá realizar trámites de DNI y solicitar partidas, con atención por orden de llegada y cupos diarios.

Durante el mes de febrero de 2026, el Registro Civil Móvil estará presente en distintos puntos de Guaymallén, acercando servicios esenciales a los vecinos y vecinas del departamento.

La atención se realizará de lunes a viernes, desde las 8:30, con 30 turnos diarios por orden de llegada. Solo para solicitar partidas de nacimiento, los interesados pueden acercarse sin necesidad de solicitar turno previo (hasta las 13 horas).

Trámites disponibles En el Registro Civil Móvil se podrán realizar los siguientes trámites:

Documentos Nacionales de Identidad (DNI) Trámites relacionados con DNI tradicional y DNI exprés Renovaciones de 5 y 8 años Renovación de 14 años Trámites por robo, pérdida o extravío (se entrega constancia)

Partidas

Partidas de nacimiento No se realizan trámites de pasaporte.