El pronóstico en Mendoza: mejoran las condiciones, pero se esperan tormentas en algunas zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Las condiciones meteorológicas mejorarán parcialmente este miércoles en Mendoza, luego de unas tormentas aisladas que molestarán en algunas zonas. La temperatura caerá y se anticipa un día nublado, mientras que en la Cordillera se anuncian precipitaciones. A continuación el detalle del tiempo.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 14°C, con tormentas aisladas y vientos moderados del sudeste. En la Cordillera también se anticipan precipitaciones durante la noche.

Sube la temperatura este jueves El jueves 16 de abril se espera nubosidad parcial con leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 27°C y la mínima de 10°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se mantendrá algo nublado.