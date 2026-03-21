21 de marzo de 2026 - 13:23

El Paso Cristo Redentor corre peligro de cierre durante el finde largo: cuáles son las razones

Tras habilitarse el paso internacional este sábado, las autoridades informaron sobre un posible nuevo cierre este fin de semana. Cuándo se confirmará

Paso Cristo Redentor está habilitado, pero rige una advertencia por posible cierre.

Paso Cristo Redentor está habilitado, pero rige una advertencia por posible cierre.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado, el Paso Cristo Redentor se habilitó luego de permanecer cerrado por condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. La reapertura se dio a partir de las 9 y permite la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

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Sin embargo, Gendarmería Nacional advirtió que hay posibilidades de un nuevo cierre para este fin de semana. Debido a pronósticos de inestabilidad en cordillera de 9 a 22, el paso fronterizo podría quedar inhabilitado este domingo.

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El paso quedó habilitado este sábado | Imagen ilustrativa

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Asimismo, informaron que en horas de la tarde- noche de este sábado se reunirán ambos Coordinadores de Frontera para definir la situación del Paso. Se espera un comunicado para conocer si el Paso pemanecerá cerrado durante el fin de semana o si se habilitará el tránsito.

El Paso permanecía cerrado desde el viernes

Autoridades de Chile y Argentina informaron el jueves que el Paso permanecería cerrado durante todo el viernes 20 de marzo debido a un frente de inestabilidad que afectaba principalmente al lado chileno.

La medida se tomó de manera preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles tormentas, que se esperaban especialmente durante la madrugada. Según se indicó, la interrupción del tránsito comenzó a las 11 en Guardia Vieja y Uspallata, mientras que el cierre total en el paso se concretó a partir de las 13.

En ese momento, se indicó que la reapertura sería evaluada este sábado 21 a las 6 de la mañana, en función de la evolución del clima. Finalmente, tras analizar la situación, las autoridades resolvieron habilitar nuevamente el Paso Cristo Redentor.

El pronóstico para mañana

Según informó el Servicio Meterológico Nacional, para este domingo se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura, con una máxima de 27°C y una mínima de 9°C

Se antician vientos moderados del sector sur e inestabilidadhacia la noche con tormentas. Se esperan precipitaciones en zona cordillerana.

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