El paraíso romántico a 2 horas de Argentina, ideal para este verano

Entre montañas verdes y playas de arena fina, Garopaba combina la calma en verano del sur de Brasil con una energía romántica ideal para parejas. Este pequeño balneario del estado de Santa Catarina , a solo dos horas de vuelo desde Argentina, se destaca por su mar azul profundo, senderos naturales y posadas con encanto.

La heladerita de plástico no va más: la tendencia sostenible y práctica para este verano 2026

Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transfórmalas en un maravilloso adorno navideño

Garopaba forma parte de la llamada “Costa Verde y Mar” del sur brasileño, famosa por sus paisajes naturales bien conservados .

La Praia do Silveira y la Praia da Ferrugem son las más conocidas: una ideal para el surf, la otra para descansar al sol y caminar por la orilla.

El entorno de morros, vegetación densa y aguas limpias crea una sensación de aislamiento perfecta para desconectar del ritmo urbano. En la zona también se pueden observar ballenas francas australes entre julio y octubre.

Las posadas rústicas con vista al mar y los bungalows entre los cerros hacen de Garopaba un destino elegido por parejas.

Muchos hospedajes ofrecen habitaciones con hidromasaje, balcones panorámicos y desayunos artesanales con frutas locales y pan de queso recién hecho.

siriu2

La gastronomía tiene un fuerte acento marítimo: pescados frescos, camarones, ostras y moquecas servidas frente a la playa.

Por la noche, el pueblo se ilumina con faroles, música suave y bares pequeños donde disfrutar una copa frente al mar.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, hay vuelos directos a Florianópolis, y desde allí se puede llegar a Garopaba por ruta en apenas 90 minutos.

La distancia total es de 95 km, con carreteras en excelente estado y vistas al litoral atlántico.

También se puede llegar en auto desde Argentina, atravesando los pasos fronterizos de Misiones o Corrientes, en un recorrido de unas 14 horas totales, ideal para quienes disfrutan de la ruta.