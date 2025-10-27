El paraíso de playas virgen a 3 horas de Argentina, ideal para este verano

A solo tres horas del litoral argentino, entre bosques de pinos y kilómetros de costa virgen , se encuentra uno de los secretos mejor guardados de Uruguay: Santa Teresa , un destino que combina playas , naturaleza e historia en un entorno protegido.

Ubicado dentro del Parque Nacional Santa Teresa , en el departamento de Rocha, este paraíso ofrece un paisaje donde el verde del bosque se funde con el azul intenso del Atlántico.

Es un lugar sin grandes edificios ni balnearios masivos , donde todavía se puede caminar por la arena sin cruzarse con nadie durante metros.

Sus principales playas , La Moza , Playa del Barco y Las Achiras , son conocidas por su belleza salvaje. Los surfistas las eligen por sus olas consistentes, mientras que los caminantes disfrutan del sonido del mar entre dunas y acantilados.

En la zona hay campings, cabañas y glampings ecológicos , muchos dentro del mismo parque, lo que permite dormir literalmente rodeado de naturaleza .

Historia, playas y descanso en un mismo lugar

Además de sus playas, Santa Teresa guarda una joya histórica: la Fortaleza de Santa Teresa, una construcción del siglo XVIII que aún conserva sus murallas originales y ofrece una de las mejores vistas del litoral uruguayo.

Desde allí, los visitantes pueden observar la inmensidad del océano y el extenso bosque que rodea el parque.

A nivel ambiental, el lugar se destaca por su preservación y equilibrio ecológico. Es común ver aves autóctonas, zorros y carpinchos cruzando los senderos.

Por eso, quienes llegan buscan algo más que playa: buscan una experiencia natural, simple y auténtica.

Santa Teresa es el destino perfecto para quienes desean descansar, caminar descalzos y reconectar con la naturaleza.

Lejos del ruido y a tan solo tres horas de Argentina, este pequeño paraíso uruguayo invita a disfrutar de un verano distinto.