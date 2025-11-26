26 de noviembre de 2025 - 09:44

El paraíso del agua turquesa a 3 horas de Argentina, ideal para este verano

Mar turquesa, playas extensas y ambiente tropical: este destino es ideal para quienes buscan sol y descanso este verano 2025.

Por Andrés Aguilera

Con su mar turquesa, playas amplias y un clima perfecto para descansar, Porto Seguro se mantiene como uno de los destinos más elegidos del nordeste brasileño en verano. A solo 3 horas y 40 minutos de vuelo desde Argentina, combina historia, gastronomía bahiana y una energía vibrante que enamora a cualquier viajero.

Playas de agua turquesa y clima perfecto

El mayor atractivo de Porto Seguro es su costa de aguas cristalinas y arena clara. Taperapuã es la playa más famosa, con paradores, música en vivo y un ambiente joven. Para quienes prefieren calma, Mutá ofrece mar suave, perfecto para nadar o hacer snorkel.

image

Durante la marea baja, el agua adquiere tonos azulados intensos y se forman pequeñas piscinas naturales ideales para familias.

Historia, cultura y un centro lleno de vida

Además de playa, Porto Seguro es una ciudad cargada de historia: fue uno de los primeros puntos del Brasil colonial. En el Centro Histórico, las casitas color pastel, las iglesias del siglo XVI y el faro forman un paseo clave.

Por la noche, la Passarela do Descobrimento —también conocida como Passarela do Álcool— se llena de bares, música, artesanías y puestos gastronómicos con jugos tropicales, pasteles bahianos y dulces típicos.

Excursiones imperdibles en la región

La ubicación estratégica de Porto Seguro permite explorar destinos increíbles en pocos minutos:

  • Arraial d’Ajuda: playas cálidas, callejones floridos y ambiente bohemio.

  • Trancoso: casitas coloniales, mar celeste y el icónico Quadrado, perfecto para fotos.

  • Caraíva: un pueblo rústico y relajado donde la arena es la calle y el río se une al mar.

Estas excursiones completan una experiencia variada entre naturaleza, cultura y tranquilidad.

image

Cómo llegar y dónde alojarse

Los vuelos desde Buenos Aires a Porto Seguro duran aproximadamente tres horas y cuarenta minutos, una de las rutas más rápidas hacia el nordeste. El aeropuerto se encuentra a pocos minutos del centro, lo que facilita el acceso inmediato a las playas.

En hospedaje, el destino ofrece resorts all inclusive, posadas familiares y hoteles frente al mar con piscinas, desayuno tropical y acceso directo a la playa.

Gastronomía bahiana y clima ideal

La cocina regional incluye moquecas, acarajé, tapiocas y pescados frescos preparados con aceite de dendê. Todo se disfruta mejor al aire libre, con música suave y el sonido del mar.

El clima tropical garantiza días calurosos y soleados durante gran parte del año, con temperaturas entre 27°C y 32°C.

Checklist para tu viaje

  • Playas: Taperapuã, Mutá y Coroa Vermelha.

  • Acceso: vuelos desde Argentina en 3h40.

  • Gastronomía: moqueca, acarajé y pescados frescos.

  • Excursiones: Arraial, Trancoso y Caraíva.

  • Clima: cálido todo el año, ideal para verano.

