El paraíso costero encantador a 3 horas de Argentina, ideal para este verano 2026

A tan solo tres horas de Buenos Aires en auto o ferry , esta ciudad costera combina playas tranquilas, arquitectura histórica y una atmósfera bohemia que la convierte en una escapada ideal para el verano . Conocida como la “ joya del Canelones ”, Atlántida ofrece ese equilibrio perfecto entre descanso, naturaleza y cultura.

No tiene el bullicio de Punta del Este ni el aislamiento de las playas vírgenes del este: su encanto reside en la vida pausada, el aire marino y su espíritu artístico , que atrae tanto a familias como a viajeros curiosos.

Atlántida se destaca por su paisaje diverso , donde el mar se mezcla con pinares y dunas suaves .

Sus dos playas principales — Playa Mansa y Playa Brava — marcan los ritmos del día: una para disfrutar de las aguas calmas y los paseos familiares, la otra para los amantes del surf y los atardeceres vibrantes.

Los alrededores están llenos de senderos sombreados y miradores naturales , ideales para caminar o andar en bicicleta.

En el Cerro de Atlántida, una pequeña colina con vistas panorámicas, se puede apreciar cómo el azul del Atlántico se funde con el verde del bosque costero.

Arquitectura icónica y ambiente relajado para el verano

Uno de los mayores atractivos culturales para el turismo es la Iglesia de Cristo Obrero, diseñada por el reconocido ingeniero Eladio Dieste, una obra maestra de la arquitectura moderna uruguaya declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su estructura de ladrillo curvado es un símbolo de innovación y belleza.

En el centro de Atlántida, las calles arboladas y los pequeños cafés invitan a disfrutar sin apuro.

Las noches se llenan de música, ferias artesanales y aromas de parrilla. Además, su proximidad a Montevideo permite combinar playa con escapadas culturales o gastronómicas.