El Nivel Inicial gana valor: las dos estrategias con las que Mendoza busca apuntalar los aprendizajes

Desde hace tiempo las acciones para potenciar el desarrollo, las habilidades y mejorar posteriores aprendizajes de los alumnos, se enfocan en los primeros pasos dentro del sistema educativo. En ese sentido, el Nivel Inicial es objeto de estrategias para dotar a los chicos de más recursos en una etapa que adquiere cada vez más valor por su potencialidad para mejorar las trayectorias posteriores. De hecho, Mendoza ha sido de las provincias que más se han adelantado en su implementación, primero con las salas de 4 y este año se incorporó sala de 3 al sistema formal.

En ese marco, avanza con dos tácticas, que además tienen como particularidad la vinculación con la familia para lograr mayor participación.

Una de ellas es el programa Proyecto Integral de Nivel Inicial (PINI), implementado por la Dirección General de Formación Inicial de la Dirección General de Escuelas (DGE)

Su principal objetivo es mejorar el desempeño cognitivo y socioemocional de niños y niñas en formación inicial de la provincia con la intención de optimizar sus capacidades cognitivas.

Según la DGE, esta actividad educativa, que se implementa desde 2017, ya ha beneficiado a 100 jardines de infantes y propone aumentar el tiempo de permanencia en la escuela de niños y niñas.

La idea es que las clases resulten más atractivas para lo cual, las docentes especializadas que acompañan a las maestras de la sala, brindan estímulos de Educación Física y de Música. De este modo, se trabajan el lenguaje corporal y del movimiento, nociones de espacio y tiempo y habilidades propioceptivas.

“Es un trabajo sostenido, sistematizado e intensivo, con intervenciones tempranas para el desarrollo integral del estudiante”, resumen desde el área.

La otra, es el programa Nutrición del Lenguaje, que depende de la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia. Se trata de una iniciativa que realiza la provincia con el apoyo del Banco Mundial. Estos talleres se están implementando en varios centros educativos de primera infancia (CEPI) de varios departamentos.

Tal cual explican desde la DGE, se trata de un programa innovador de educación parental que forma a las docentes para llevar a cabo talleres con las familias y los niños. Allí se ofrecen estrategias prácticas para que familias y cuidadores puedan potenciar el desarrollo del lenguaje en los más pequeños.

“La implementación de este programa proyecta un impacto significativo en el desarrollo lingüístico, cognitivo, social y emocional de los niños. Al ofrecer herramientas y recursos a las familias, se potencia el desarrollo integral de niños y niñas”, describe.

Enfocados en el Nivel Inicial

Este ciclo lectivo se han implementado cambios en el Nivel Inicial en Mendoza de sustancial peso. Es que las salas de 3 años han sido incorporadas al sistema formal. Hasta mayo, estas existían en el sector privado y en el Servicio Educativo de Origen Social, los SEOS, en los que se brinda apoyo educativo a chicos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero desde mediados del mes pasado se incorporaron 780 chicos a la nueva propuesta de la DGE.

A partir del 6 de mayo se habilitaron 63 nuevas salas en 13 departamentos dirigidas específicamente a este grupo de edad. El objetivo es ampliar los servicios educativos presenciales.

El gobierno lo anunció en términos de “equidad educativa”, destacando que de esta manera Mendoza ampliará el acceso a la educación y garantizará la inclusión, la equidad y la calidad de la atención.

De hecho, Tadeo García Zalazar, Ministro de Educación, Cultura, Infancia y DGE, afirmó que se han superado las expectativas: “Nos propusimos abrir 30 salas en 2024 y estamos arrancando con más del doble, además tenemos perspectivas de seguir sumando salas en toda la provincia”.

Se da en el marco de lo que denominan una “refuncionalización del Nivel Inicial” que además de este gran cambio incluye incorporar 50 nuevas salas de 4 y 5 años.

Según el informe “Importancia del nivel inicial: evidencia, costos y desafíos pendientes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, en el país se necesitaban al menos 24.202 nuevas secciones para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 a mediados del año pasado.

El trabajo, con autoría de Martín De Simone (Banco Mundial), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación) reconoce igualmente que los últimos años hubo avances. Destaca que el mayor déficit se encuentra en sala de 3, que no es educación obligatoria, donde hacen falta 17.399 aulas; mientras que en las salas obligatorias la deuda es menor: faltan 5.144 aulas en sala de 4 y 1.659 en sala de 5. En Mendoza, aseguraron por aquel entonces que la cobertura en salas de 4 y 5 era del 100% de las cohortes.

Beneficios del Nivel Inicial

El acceso a educación desde temprana edad tiene impacto en la calidad de los aprendizajes y la trayectoria con efectos a lo largo de toda la vida, según destacan estudios al respecto. Más aún si se trata de educación pública que facilite el acceso a sectores de menores ingresos.

El mencionado abordaje realiza una revisión de la literatura académica sobre la evidencia del impacto de las políticas de primera infancia, particularmente en el nivel inicial (de 3 a 5 años), en Argentina, América Latina y el resto del mundo.

Los autores encontraron evidencia de que la asistencia al jardín de infantes mejora los rendimientos en Lengua y Matemática en la primaria, un dato no menor si se tiene en cuenta que se trata de áreas críticas y fundamentales. En el país 4 de cada 10 chicos no alcanzan el nivel esperado en Matemática según la última Evaluación Aprender, realizada en 2022. En lengua, no llega a superar el nivel básico 1 de cada 4.

Además, la asistencia aumenta las tasas de permanencia en la escuela, incrementa el número de años escolares completados, mejora la disciplina escolar, reduce las tasas de abandono, mejora la probabilidad de graduarse de la secundaria y acrecienta la probabilidad de matricularse en la universidad. En tanto, a largo plazo se asocia con una menor probabilidad de ser encarcelado y mayores ingresos en la adultez.

Mejoras en Mendoza

Tal como lo anunció el gobierno escolar, con la implementación del programa Proyecto Integral de Nivel Inicial los logros han sido palpables.

“En sala de 4 años se logró optimizar avances en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y niñas a través de estrategias que desarrollan capacidades y con el acompañamiento de áreas especiales como Educación Física y Educación Artística. Se logró favorecer el desarrollo integral de cada alumno. En cuanto a la comunidad y familia, se logró consolidar redes de trabajo en conjunto y se obtuvieron resultados positivos”, enumeró.

Además, “en sala de 5 años se observaron mejoras significativas en el rendimiento de los niños y niñas en las áreas cognitivas y socioemocionales, lo cual favorece el desarrollo de los aprendizajes y la convivencia en el aula”, agregaron.

La directora de la Escuela 1-035 Presidente Quintana, Jimena Aguilar, explicó que en su institución se viene implementando el programa PINI desde 2018. “Logramos muy buenos resultados apuntando al desarrollo de capacidades cognitivas y socioemocionales de los niños y niñas. Es muy oportuna esta intervención temprana, ya que favorece mucho el desarrollo de habilidades. Se nota que los estudiantes que han recibido la estimulación del proyecto mejoran mucho la calidad de sus aprendizajes, incluso sus modos de participar, de vincularse y de interactuar dentro de la escuela”, recordó. Y destacó. “Es importante porque esta acción fortalece mucho el proceso de alfabetización”.