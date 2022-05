El metrotranvía suma nuevas duplas con el objetivo de cuadriplicar la flota actual

El Gobierno de Mendoza, junto a las autoridades del Sistema Metropolitano de San Diego, California, presentó las primeras unidades que se incorporan al servicio de nuestra Provincia. Las primeras tres duplas que arribaron desde San Diego, de un total de 39 que llegarán a Mendoza, ya se encuentran en los talleres de la Estación Gutiérrez del Metrotranvía, en Maipú.

Fueron presentadas por el Vicegobernador Mario Abed, junto al secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, el presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza, Daniel Vilches, el ex Gobernador y actual Senador Nacional, Alfredo Cornejo y el secretario de Infraestructura, Mario Isgró.

También participó del acto Wayne Terry, jefe operativo del Sistema Metropolitano de Transporte de la ciudad de San Diego, California, y demás autoridades del organismo.

La Sociedad de Transporte de Mendoza, empresa estatal que tiene a su cargo los principales recorridos estructurales que funcionan en el Área Metropolitana, logró mediante un acuerdo con la compañía Metropolitan Transit System de la Ciudad de San Diego, que lleguen a la provincia 39 duplas para el sistema de Metrotranvía local. De esta manera se cuadruplicará la flota con duplas que hasta enero de este año estaban funcionando operativamente en el Sistema Metropolitano de San Diego, California.

Desde esa ciudad de la costa oeste de los Estados Unidos fueron trasladadas por vía marítima las primeras tres duplas hasta el puerto de Angamos, en Antofagasta Chile. Ingresaron a nuestro país por el Paso de Jama, en Jujuy. Por tierra llegaron hasta Mendoza, ingresando por la zona del Encón.

La donación

En marzo de 2022, a través del decreto 192/2022, el Gobierno de Mendoza aceptó «la donación de treinta y nueve (39) carros de riel largo (LRV) Siemens SD100 de 1995 usados, a ser trasladados en lotes y números de serie conforme al certificado de donación, suscripto por Metropolitan Transit System».

Sobre este tema Mema destacó cómo la provincia llega a poder recibir esta donación diciendo: “pudimos restablecer una relación que pudo haberse roto por un intento fallido en el 2014 que fue la última vez que se intentó traer duplas. En ese momento se firmó un convenio para la adquisición de 29 duplas, pero solo llegaron siete destinadas para repuesto y que recién en el 2018 pudieron desaduanarse. De estas supuestas 29 duplas solo hay un expediente no existen, nunca llegaron y la provincia había pagado dos millones y medio de dólares por esas no duplas que deberíamos tener y no tenemos”.

“Y es desde ahí que empezamos a trabajar a finales del 2015 en restablecer esta relación”, continuó el funcionario, “porque era necesario establecer relaciones a largo plazo y de confianza, nos tocó recibir una empresa con 486 personas con 74 delegados gremiales un promedio de 30 vehículos con 30 años de antigüedad promedio y que perdía 300 mil dólares por mes solo en las cargas sociales que no pagaba”.

“Esa era la empresa de la cual hoy nos enorgullecemos, solo hace siete años atrás, logramos transformarla, reubicar a casi la mitad del total de esos empleados, logramos ordenar ese proceso. Hoy tenemos una empresa modelo a nivel país en donde en la época de mayores fluctuaciones cambiarias, si tomamos del 2016 hasta acá, incorporamos 18 colectivos eléctricos, los únicos del país, los segundos en la región, estamos por ingresar 20 colectivos a GNC y esto es lo más importante es San Diego nos ha donado estas dupla, son 39 que vendrán en 13 viajes distintos, el compromiso de las autoridades de San Diego en el 2028 si logramos continuar haciendo las cosas podríamos recibir otras 39 duplas”.

Además Mema sostuvo que esa es la voluntad que tiene la empresa y “la estamos acompañando acá con este tipo de inversiones, recuperando al 100% el taller, recuperando las vías, los intendentes haciendo obras para poder recuperar la traza que estaba abandonada. En esta gestión queremos demostrar hechos no relatos, de dónde venimos y a dónde vamos. La confianza de San Diego viene de hacer mucho tiempo las cosas bien”.

“Nos comprometemos en seguir teniendo una empresa modelo como la de San Diego y decirles que estamos trabajando en ampliar esta traza junto con los intendentes, hacia Luján y Las Heras”. Mema además anticipó que uno de los objetivos es que el Metrotranvía llegue hasta el aeropuerto, si eso ocurre seríamos la primera provincia en tener un sistema de trenes interconectados con el servicio aéreo y servicio público de pasajeros.

Por su parte Wyne Terry, presente también durante el acto afirmó que “esperamos construir y entregar más vehículos de riel ligero en el futuro. Gracias a Gobernador y al Vicegobernador por su visión para mejorar la red de riel ligero al mejorar la iniciativa. Aunque estas unidades fueron ya usadas en SD se les ha dado un mantenimiento del más alto estándar y proporcionarán un excelente transporte a los ciudadanos durante muchos años”.

En tanto que Vilches, destacó la importancia de esta incorporación “porque se hacía casi imposible mantener la actual flota debido a que Siemens sacó de producción a las U2 y su arreglo hoy es casi artesanal ya que no se consiguen la mayoría de los repuestos”.

¿Cómo son las nuevas unidades de transporte?

Los nuevos vehículos que incorpora Mendoza tienen un largo de 25 metros por dupla, 8 puertas para ascenso y descenso, rampa para discapacitados, y una capacidad de 64 asientos.

La incorporación de nuevas duplas para el Metrotranvía permitirá la extensión de la traza del servicio desde Godoy Cruz a Luján, con una variante a Chacras de Coria, y desde Las Heras al Aeropuerto. En el norte se realizará la continuación de 6 kilómetros desde la estación Avellaneda de Panquehua (inaugurada en mayo del 2019) hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli.

En el tramo sur se desprenderá un ramal de 8 kilómetros en la zona de Pellegrini y Pedro Pascual Segura, en Godoy Cruz, donde se realizarán los trabajos hacia el sur a Chacras de Coria, en calle San Martín y Pueyrredón, hasta finalmente llegar al Parque Ferri de Luján de Cuyo.

Estuvieron presentes también los intendentes de Maipú, Matías Stevanatto; Las Heras, Daniel Orozco; Capital, Ulpiano Suarez y Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.