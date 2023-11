“El Loco del bidón”: vecinos del piedemonte de Las Heras, aterrorizados con un hombre que inicia incendios

Un hombre, delgado, de aproximadamente 40 años y que -por lo general- está en cuero y deambulando por la vía pública. Siempre lleva algo en sus manos -un bidón, una botella o palos-, y es conocido (y reconocido) en la zona de El Challao por gritarle a los transeúntes, ya sea a quienes pasan caminando o en auto por los barrios de las inmediaciones del salón de fiestas Palatium.

Pero ello no es todo. Según la denuncia de un grupo de vecinos de esa zona de Las Heras, este hombre -a quienes ya han bautizado, con algo de temor, “El Loco del Bidón” y quien camina sin ningún temor por la mitad de la transitadísima calle- inició un incendio en ese sector del piedemonte mendocino el lunes pasado. Y, siempre de acuerdo al relato de la gente de la zona, el hecho no pasó a mayores gracias a que los bomberos intervinieron rápidamente para extinguir las llamas.

Incendios El Challao. Foto: @Indamdz

“Vivo en un barrio muy afectado por los incendios que hubo con el viento Zonda el otro día y estamos muy asustados, aún queda olor a quemado. Entonces nos parece algo totalmente peligroso, porque si no hubiesen venido los bomberos rápido, quizás se quemaba y nos quemábamos todos de nuevo”, resumió a Los Andes, M, una vecina que prefiere que se la identifique solo con la inicial de su primer nombre.

Justamente ese sector del piedemonte lasherino fue uno de los más afectados por los incendios que se registraron en el lugar a fines de octubre -potenciados por el Zonda- y que, en total, afectaron a más de 4.000 hectáreas del piedemonte lasherino y lujanino.

“Le grita a las personas, las insulta. El otro día íbamos con mi esposo en el auto y se paró adelante de nosotros No hizo nadie, pero tuvimos miedo de cualquier cosa que pudiera pasar”, sostuvo M, y agrega que -evidentemente- esta persona “no está del todo bien de la cabeza”.

Todos los días frente a Palatium, El Challao hay un loco q rompe las bolas a todos los q subimos en auto o caminando Hoy se le ocurrió prender fuego y salir corriendo Los vecinos ya lo han denunciado varias veces Podría haber sido un desastre @MATIPASCUALETTI pic.twitter.com/ZPngJ1wciq — India (@indamdz) November 13, 2023

PIROMANÍACO

En 2018, esta área del piedemonte lasherino -El Challao- y sus vecinos fueron los grandes afectados por los espectaculares incendios en los cerros Arco y Gateado. En aquel entonces, la afectación incluyó a menos de 2.000 hectáreas y, aún hoy, las consecuencias ecológicas de estas llamas se viven y padecen en la zona.

Entre el sábado 28, el domingo 29 y parte del lunes 30 de octubre pasados, de nuevo en El Challao, y también en Luján de Cuyo, el total de hectáreas afectada alcanzó las 4.000 hectáreas, prácticamente duplicando el área afectada en 2018. Y la gente de los barrios de la zona -Cerro de la Capilla, entre otros- no pueden evitar el temor ante la presencia de esta persona que ha sido señalada como quien inició un pequeño incendio el lunes último y pasado el mediodía.

“Es un señor a quien desde hace varios días se lo ve frente al salón Palatium y por la zona de esos barrios, sin remera y con un palo o una botella. Este lunes, cerca de las 13, pasé con mi esposo en el auto y lo vimos, sin remera, juntando unas ramas, y en actitud sospechosa”, describió M a Los Andes sobre el más reciente de los incendios que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Con el viento Zonda de fines de octubre, se propagaron distintos focos de incendio que consumieron a unas 4.000 hectáreas en el piedemonte. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

En el momento, ni M ni su esposo (quienes viven en uno de los barrios ubicados en la zona más alta de El Challao) le prestaron demasiada atención. Pero 90 minutos después, cuando la pareja de M regresaba en el auto repitiendo el mismo camino, aunque de vuelta, se encontró con una dotación de los Bomberos de Las Heras, quienes hacía minutos habían terminado de sofocar las llamas de un incendio en el lugar (afortunadamente lo combatieron velozmente y no pasó a mayores).

“Mi marido me mandó fotos y videos del incendio cerca del salón de fiestas y me contó que se había bajado a hablar con los bomberos y con unos vecinos de la zona, quienes le dijeron que habían visto que fue este hombre desequilibrado quien incendió el fuego y salió corriendo”, continuó M.

Afortunadamente, y gracias a que la gente de la zona dio aviso rápido a los bomberos y el personal llegó raudamente al lugar, el fuego logró ser controlado en menos de una hora.

Con el viento Zonda de fines de octubre, se propagaron distintos focos de incendio que consumieron a unas 4.000 hectáreas en el piedemonte. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Los propios bomberos nos han dicho ya que es un hombre que no está bien. Lo han denunciado en la Oficina Fiscal, lo han identificado. Y, sin embargo, no se puede hacer mucho ya que, al no estar en sus cabales, sale a la calle casi en el acto”, concluyó M, quien compartió algunas de las fotos y videos del incendio en sus redes sociales.

Otro de los vecinos de la zona, igual de atemorizado que M, no solo confirmó todo lo dicho por la mujer, sino que indicó que ya no saben qué hacer para estar tranquilos por las calles, ya que este hombre -siempre en cuero y con un envase en su mano- suele insultar y gritarle a cualquier persona que se les cruce.

“Es peligrosísimo, un día va a pasar algo grave, porque ya no sabemos qué esperar de él”, sostuvo.

