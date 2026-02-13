13 de febrero de 2026 - 10:32

El "lado B" de San Valentín: por qué el 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Infiel y el Amante

Mientras millones se preparan para el 14 de febrero, el 13 se lo celebran los infieles. Conocé el origen de la fecha.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El 14, las flores y las cenas románticas serán las protagonistas del Día de San Valentín. Sin embargo, este viernes 13 de febrero se celebra una efeméride mucho más desapercibida pero igualmente masiva: el Día Mundial del Infiel o el Amante, también conocido en Estados Unidos como Mistress Day.

A diferencia de las festividades tradicionales, esta fecha no tiene raíces históricas ni religiosas. Su origen es puramente digital y surgió en 2015 impulsado por las redes sociales y, fundamentalmente, por la plataforma Ashley Madison, un sitio de citas diseñado específicamente para personas en pareja que buscan aventuras extramatrimoniales bajo el lema: "La vida es corta, ten una aventura".

Por qué el 13 de febrero es el Día del Infiel o Amante

La elección del día no fue al azar. Según un estudio publicado por el diario británico Daily Mail, una encuesta realizada por la aplicación reveló que los usuarios prefieren separar sus compromisos.

tiktok-infidelidad-italia-demanda
El 30% de los infieles intenta pasar San Valentín con su amante, pero la gran mayoría opta por adelantar el festejo al día anterior para no levantar sospechas por casa. Además, el 71% de los encuestados prefiere una cena romántica con su pareja oficial el 14 de febrero, mientras que el 73% optaba por encuentros sexuales con sus amantes para celebrar el día.

De la discreción al escándalo mundial

Casualmente, el mismo año en que se popularizó el 13 de febrero como el día de los amantes, Ashley Madison protagonizó uno de los escándalos de privacidad más grandes de la historia. El grupo de hackers The Impact Team filtró información confidencial de más de 30 millones de usuarios, exponiendo identidades, mensajes privados y pagos con tarjetas de crédito.

Esto provocó una ola de divorcios y crisis de reputación en todo el mundo, un impacto tan profundo que en 2024 Netflix estrenó la miniserie documental "Ashley Madison: sexo, mentiras y escándalos", donde se narra el ascenso y la estrepitosa caída (seguida de una inesperada supervivencia) de la plataforma.

