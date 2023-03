El impacto en la economía y quiénes ganaron con el Covid

El impacto económico de la pandemia llevará mucho tiempo para poder determinarlo con precisión. Sí podemos decir que la economía de Mendoza cayó 7,3%, que la desocupación pasó del 8,8% en el segundo trimestre del 2019 a 15,3% en el mismo período del 2020. Concretamente se sumaron 27.000 desocupados, el número pasó de 42.000 personas en el segundo trimestre del 2019 a 69.000 en el mismo período del 2020.

Todo esto impactó en la pobreza: 58.361 personas cayeron en esa situación debido a que la tasa pasó del 38,6% en el segundo semestre del 2019 con 393.283 personas pobres, al 44% con 451.644 mendocinos bajo la línea de pobreza en el mismo período del 2020, según datos del Indec. Mendoza quedó como la provincia con la tasa de pobreza más elevada de Cuyo frente al 40,6% de San Luis y el 34,8% de San Juan.

El comedor comunitario hecho de nailon y tablas

Miles de personas se acercaban a los comedores comunitarios que surgieron por todos lados en los barrios populares.

El boom vitivinícola

Pero como en muchas cosas, no a todos le fue mal, al sector vitivinícola el Gobierno provincial le permitió realizar la cosecha y no acatar la prohibición de no salir fuera de las casas. Además el consumo interno de vino creció, pasó de 19,7 litros per cápita en 2019 a los 21 litros per cápita en 2020 debido a que la gente se quedaba en su casa, según señalaron los especialistas. En definitiva el Covid logró lo que no pudo conseguir ninguna campaña de promoción del vino del Fondo Vitivinícola de Mendoza, hacer subir el consumo.

Pero también aumentaron las exportaciones vitivinícolas en 2020, se incrementaron 26,7% con relación al 2019.

Cosechadores trabajando en pandemia.

El desastre

Pero no a todos les fue tan bien como a los bodegueros ni tuvieron las ventajas de seguir trabajando, un beneficio que se le permitió a un sector que sólo representa el 8% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. En marzo del 2020 en Mendoza habían 21.450 empleadores de distintos rubros según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el número cayó a 20.541 en mayo 2021, más de 900 empleadores menos.

Desde el Gobierno nacional se implementaron distintos programas para ayudar a las empresas a pagar los salarios como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

También desde la provincia se destinaron diferentes ayudas, entre ellas el plan Mendoza Activa, a través del cual se devuelve, de distintas maneras, el 40% de la inversión realizada junto con Enlace y Enlazados para fomentar el empleo.

Evolución del PBG de Mendoza desde 2016 a 2020. Cifras de la DEIE.

El turismo también recibió un golpe letal al estar prohibida la circulación de la gente. Un veranito vivimos los mendocinos y pudimos ir a bodegas y demás lugares para turismo internacional, debido a que bajaron sus precios para poder hacer caja con los turistas locales.

Por las calles de Mendoza proliferaron motos y bicicletas llevando las ventas que algunos lograban realizar por teléfono o por internet.

La actividad del comercio, de los restaurantes y hoteles cayó casi 15%, según la DEIE, el agro en general 13%, petróleo casi 17%, la construcción 1,2% y la industria manufacturera 1,7%, pero la elaboración de bebidas, en donde se mide la actividad de las bodegas, creció 1,5%, más que los establecimientos financieros que lo hicieron 1,1%, siempre según la DEIE.

Este es un breve repaso del impacto de la pandemia en la economía, con el paso del tiempo las cosas se van viendo de otra manera y hay datos contundentes que definen claramente lo que sucedió.