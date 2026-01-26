El Gobierno de Mendoza lanzó una plataforma digital para consultar puntos de emisión de gases geolocalizados

El gobierno de Mendoza presentó nueva plataforma digital y posiciona a la provincia como pionera en transparencia climática al habilitar un Registro Digital de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se trata de una herramienta interactiva y abierta donde cualquier ciudadano puede ver, de forma geolocalizada, cuánto contaminan las empresas de la región.

El particular cambio que ordenó el Gobierno para los taxis del Gran Mendoza: de qué se trata

La iniciativa fue presentada por el Gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por los ministros de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, además del director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso.

A través de este sistema, cualquier usuario puede consultar los puntos de emisión geolocalizados correspondientes. Ofrece un mapa detallado por departamentos y categorías, facilitando el control social y la planificación estatal.

Este avance se enmarca en la implementación del Decreto Provincial N.º 758/2025, que dio origen al Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y sentó las bases normativas para la conformación del Registro Provincial de Emisiones.

La presentación fue realizada en el Día de la Educación Ambiental. En la misma, el Gobernador Alfredo Cornejo, subrayó que el eje de su gestión es la toma de decisiones basadas en datos precisos. “Está probado que toda actividad humana tiene impacto sobre el ambiente. La diferencia está en la calidad y la cantidad de información que producimos para organizar esas actividades de manera más eficaz y eficiente”, señaló.

En ese marco, explicó que ambos anuncios se realizaron y remarcó que el eje central de la gestión es “contar cada vez con mejor información para gobernar”. “Está probado que toda actividad humana tiene impacto sobre el ambiente. La diferencia está en la calidad y la cantidad de información que producimos para organizar esas actividades de manera más eficaz y eficiente”, señaló.

El mandatario destacó que Mendoza “está siendo precursora una vez más” y subrayó que es “la primera provincia del país que ya cuenta con un registro digital público de emisiones”. En ese sentido, afirmó que “mucho se habla del ambiente, muchas veces con desconocimiento o información falsa”, por lo que consideró fundamental que “la autoridad tenga información confiable, disponible para la sociedad”.

“Buena información evita miedos inútiles, que no ayudan a la convivencia ni a la actividad humana”, sostuvo Cornejo, y agregó que el registro digital “permite que cualquier ciudadano pueda verificar datos reales y no quedar preso de versiones falsas que circulan en redes sociales”. Además, valoró que “las empresas más importantes se estén sumando voluntariamente, aportando información”, lo que fortalece la transparencia y la gestión pública.

Finalmente, el Gobernador remarcó que “el cambio climático es una realidad, pero lo verdaderamente importante es cómo se gestionan esos riesgos”, y concluyó: “Tener información pública, accesible y confiable es clave para dar tranquilidad cuando corresponde y para tomar decisiones adecuadas cuando es necesario”.

La plataforma asegura que exista información segura y accesible

Por su parte, la ministra Jimena Latorre explicó que este avance es el resultado de un trabajo iniciado en 2025 bajo el Decreto Provincial Nº 758, alineado con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. "No hay posibilidad de educación sin información. Estas son herramientas de transparencia, pero sobre todo de gestión de riesgos", señaló la funcionaria.

Latorre remarcó que, en materia ambiental, “el concepto clave es la gestión de riesgos” y sostuvo que “contar con información confiable sobre emisiones nos permite gestionar la adaptación al cambio climático, planificarnos, proyectarnos y definir con qué recaudos se va a desarrollar el futuro productivo de la provincia”. Además, detalló que el trabajo comenzó en 2025 y fue liderado por la Coordinación de Sostenibilidad, en articulación con todos los ministerios, en el marco del Decreto Provincial 758/2025, alineado con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.

plataforma enisión de gases Prensa Gobierno de Mendoza

“Hoy la provincia ya cuenta con más de 785 puntos de emisión relevados, que pueden ser consultados de manera interactiva. Esto nos permite avanzar hacia la siguiente etapa, que es la elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, y trabajar con los grandes emisores para reducir o compensar esas emisiones”, explicó la ministra, al tiempo que destacó que Mendoza es “la primera provincia en contar con un registro de estas características y con la información necesaria para gestionar”.

Este proceso comenzó con la elaboración del marco normativo, continuó con instancias de capacitación en el cálculo de la huella de carbono destinadas a organizaciones públicas y privadas, y contempló el acompañamiento técnico durante la elaboración de los inventarios. Posteriormente, se recibió y se analizó la información presentada y, junto al equipo técnico de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), se desarrolló el mapa interactivo que hoy permite visualizar los datos de manera dinámica y transparente.

Qué empresas presentaron sus inventarios de emisiones

El éxito de esta iniciativo se logró gracias a dos encuentros de capacitación, los cuales promediaron una asistencia de 50 empresas y participantes por jornada. En total, 37 empresas de distintos rubros presentaron sus inventarios de emisiones, entre ellas YPF, Pluspetrol, Bodegas Chandon, IMPSA, Simplot y Cervecería y Maltería Quilmes.

Se recopilaron 96 archivos de datos y se geolocalizaron 785 puntos de emisión, de acuerdo con la información presentada por las organizaciones.

Este avance representa un hito en materia de gestión ambiental, al consolidar una base de datos inédita sobre emisiones y promover que cada vez más organizaciones midan y gestionen su huella de carbono, fortaleciendo el liderazgo provincial en políticas de sostenibilidad y acción climática.

“El Registro constituye una herramienta fundamental para contar con una base de datos real y confiable, que permitirá perfeccionar el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero, actualmente en elaboración y próximo a finalizar. Una vez concluido, se podrá avanzar en la formulación del Primer Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático”, afirmó la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega.

Inventario de Gases de Efecto Invernadero

En el marco de la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la provincia avanza en la construcción de su Plan de Respuesta al Cambio Climático, concebido como un proceso participativo que se inicia con un diagnóstico técnico riguroso.

En esa línea se dictó el Decreto 758 y se impulsaron las resoluciones y acciones que acompañaron su implementación, con el objetivo de obtener un diagnóstico más preciso sobre la situación provincial en materia de emisiones del sector productivo. Este aspecto resulta central para la actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero y para la elaboración del documento de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades.

Este instrumento permite cuantificar, reportar y gestionar las emisiones de GEI en Mendoza, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Toda la información sobre el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (PPIEGEI) se encuentra disponible en el sitio web de la Coordinación de Sostenibilidad.