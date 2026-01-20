20 de enero de 2026 - 07:40

El Gobierno formalizó la inversión para mejorar el sistema cloacal en el Gran Mendoza

La obra Colonia Segovia–El Paramillo será ejecutada por AYSAM y que beneficiará a más de 30 mil vecinos del área metropolitana.

Prensa de Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó este martes el convenio específico de asignación de recursos para la obra del colector cloacal Colonia Segovia–El Paramillo, en la Cuenca del Gran Mendoza, que contempla una inversión total de 8.923.730 dólares. Los fondos serán asignados a Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AYSAM) para la ejecución del proyecto, en el marco del Fondo del Resarcimiento.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 3177, publicado en el Boletín Oficial, el cual convalidó el acuerdo entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y la empresa estatal AYSAM, que actúa como organismo subejecutor de la obra.

Según lo establecido en el convenio, AYSAM deberá reembolsar al Gobierno provincial el 100% de los costos de inversión que demande el proyecto. El reintegro se realizará en un plazo de 10 años a partir de la recepción provisoria de la obra, mediante el pago de 20 cuotas semestrales.

Para la determinación del capital a devolver, los desembolsos efectuados se convertirán a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) a la fecha de cada pago del fideicomiso, conforme a los criterios fijados en el esquema de ejecución y recupero de fondos.

Detalles del proyecto

El proyecto tiene como objetivo la finalización del colector cloacal Colonia Segovia–El Paramillo, primera etapa, una infraestructura clave para mejorar el sistema de saneamiento en una amplia zona del área metropolitana. Los trabajos comenzaron en abril de 2022 y tienen como fecha prevista de finalización diciembre de 2026.

De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente, hacia agosto de 2025 la obra presentaba un avance superior al 50%. Una vez concluida, permitirá incorporar al sistema cloacal a más de 30.000 personas de Colonia Segovia, El Sauce y Puente de Hierro, cuyas redes actualmente funcionan de manera parcial.

Además, el impacto del proyecto alcanzará de forma indirecta a más de 368.000 vecinos de los departamentos de Guaymallén, Maipú y Lavalle, al optimizar el funcionamiento general del sistema y garantizar un servicio más eficiente y seguro.

La iniciativa forma parte del plan estratégico de AYSAM orientado a la modernización y ampliación del sistema de tratamiento de líquidos cloacales en el Gran Mendoza, con impacto tanto en la calidad de vida de la población como en el cuidado ambiental.

