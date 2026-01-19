Sesiones extraordinarias: los proyectos que el Gobierno dejó afuera del temario

Por cuestiones de timing estratégico o por carencia de garantías para la aprobación, el Gobierno decidió borrar del menú de sesiones extraordinarias de febrero algunas iniciativas de vital importancia para su proyecto político , que quedarán pendientes de tratamiento para cuando se inicie formalmente el período ordinario del calendario parlamentario.

El Gobierno ya eliminó 135 prepagas del registro oficial durante su gestión: las razones

Acceso Sur: el Gobierno avanza con la licitación y fijó fecha para el comienzo de las obras

La ausencia más llamativa, si se tiene en cuenta que había estado incluida en el llamado anterior a extraordinarias de diciembre es el proyecto de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del oficialismo, algunos bloques de la oposición dialoguista tenían serias dudas con el texto y no podían comprometer su apoyo a una ley que le pone una camisa de fuerza al gasto público inclusive en circunstancias extraordinarias y excepcionales, como una pandemia o una catástrofe natural o humanitaria.

La famosa ley de la “regla fiscal”, que mantiene a rajatabla el déficit cero en cualquier escenario, tiene dictamen vigente y de hecho había sido incorporada al temario de la última sesión de Diputados en la que habían quedado aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

Con el quórum bajo serio riesgo de caerse, se decidió levantar aquella sesión y la norma no pudo tratarse, volviendo a comisión.

Ahora, el oficialismo deberá esperar por lo menos a marzo para retomarse el tratamiento.

Esta ley busca generar un esquema de sanciones sobre funcionarios públicos o directores de bancos públicos que generen gasto innecesario o desmedido, o que implementen mecanismos distorsivos de emisión monetaria.

En definitiva, la ley intenta reproducir el axioma libertario de que no se gasta más de lo que ingresa en las arcas del Estado.

Esta regla de oro ya viene aplicándose a rajatabla desde los inicios de la gestión de Milei y es simbolizada por la imagen de una motosierra.

El ajuste llegó a tal extremo que el Gobierno ni siquiera se aviene a aplicar las leyes vigentes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, votadas en ambas cámaras y repuestas tras los vetos el presidente.

Reforma del Código Penal

Otro proyecto que estuvo en el temario de extraordinarias pero ahora fue "bajado" del listado por decisión de la Casa Rosada es la reforma del Código Penal, un caballito de batalla de la ex ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A través de esta gesta, el Gobierno busca refundar el Código Penal, un cuerpo normativo cuya sanción original data de 1921, más allá de que en el transcurso de las décadas fue recibiendo parches con modificaciones parciales.

De acuerdo a los trascendidos, el texto pasaría de 316 a 920 artículos.

El bullrichismo había intentado apurar el debate a fines del año pasado, a través de una comisión bicameral, pero la propuesta no levantó vuelo.

Entre otros puntos, la reforma incluiría la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.

También incorpora un endurecimiento generalizado de penas para todo tipo de delitos, aunque con mayor profundidad en los casos de corrupción y narcotráfico.

El texto busca absorber muchas de las propuestas anunciadas por el Gobierno durante el último tiempo, como el nuevo régimen penal juvenil (que baja la edad de imputabilidad), la ley “antimafia”, ley de reiterancia y ley de juicio en ausencia.

Por otra parte, la reforma crea un capítulo entero dedicado a los delitos informáticos, que incluye la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming o acoso sexual cibernético, phishing o estafas para obtener datos confidenciales, etcétera.

DNU sobre Inteligencia

Pero si de ausencias de proyectos se trata, la que provocó indignación en la oposición fue la no inclusión del DNU 941/2025, la medida presidencial con la que el Gobierno apunta a reformular el sistema de inteligencia nacional y ampliar las facultades de la SIDE.

La oposición, empezando por la más dura, pretendía que se habilitara a la comisión de Trámite Parlamentario a tratar la iniciativa en febrero, con la intención de voltear el decreto en ambas cámaras y anular sus efectos jurídicos.

Los bloques opositores se quedaron con las ganas: el Gobierno solo incorporó en el temario de extraordinarias la reforma laboral, la ley de glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea.

“El gobierno de Milei convoca a extraordinarias para tratar la reforma laboral esclavista y la nefasta modificación de la Ley de Glaciares sin incluir el DNU 941/25 que reforma la Ley de Inteligencia”, recriminó el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño.

En un posteo de la red social X, el referente del PTS concluyó que “no existía ninguna urgencia para sacar este decreto entre gallos y medianoche” sino “solo el objetivo de reforzar el aparato represivo y darle superpoderes a la SIDE para espiar, perseguir y detener a opositores y a cualquiera que se organice para rechazar las políticas de Milei y sus cómplices”.

“Si no se reúne la bicameral de tratamiento legislativo en los plazos correspondientes, hay que impulsar la más amplia movilización para que se reúnan ambas cámaras y sea rechazado el DNU”, advirtió el dirigente trotskista.