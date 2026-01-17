El Gobierno ya eliminó 135 prepagas del registro oficial durante su gestión: las razones

En un esfuerzo por reorganizar y transparentar el sistema sanitario, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha intensificado la depuración del Registro de Agentes del Seguro de Salud.

Crece la lista: estas son las 20 prepagas que fueron dadas de baja por escandalosos motivos

Desde el inicio de la actual gestión, el organismo ha formalizado la baja de 135 empresas de medicina prepaga , de las cuales las últimas 20 fueron excluidas recientemente tras la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

La medida responde a un proceso de auditoría que detectó irregularidades críticas en el funcionamiento de estas compañías. Según fuentes oficiales, las firmas dadas de baja compartían un patrón común: carecían de afiliados, no registraban prestaciones activas y no contaban con la documentación mínima requerida por la normativa vigente para operar como agentes de salud.

El propósito central de esta revisión, que comenzó en los primeros meses del actual gobierno , es obtener un padrón actualizado que refleje únicamente a los prestadores que realmente brindan servicios dentro del sistema. Al retirar del registro a estos "agentes inactivos", el Gobierno busca reforzar el control y disponer de datos exactos sobre la oferta de salud en el país.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que esta decisión no afecta a los afiliados actuales del sistema privado. El organismo precisó que las bajas no alcanzan a las compañías que están prestando servicios efectivos, ya que las entidades excluidas eran, en la práctica, estructuras administrativas sin beneficiarios al momento de las inspecciones.

Las empresas excluidas

El listado de las entidades retiradas es extenso y diverso, abarcando desde sociedades anónimas hasta cooperativas y mutuales de distintas regiones del país. Entre las bajas más recientes se encuentran firmas como Prepasa S.A., Clínica Espora S.A., Sanatorios Acreditados Integrados S.A. y diversas organizaciones de traslados y emergencias.

También se incluyeron numerosas entidades de economía social que no desarrollaban operaciones efectivas, tales como la Asociación Mutual Bancaria, la Mutual de Docentes Privados y la Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda., entre muchas otras.

Desde la SSS anticiparon que el proceso de revisión continuará vigente. Se espera que las auditorías sigan identificando y excluyendo a cualquier entidad que no reúna las condiciones necesarias para funcionar como un agente del seguro de salud, asegurando así la integridad del sistema.