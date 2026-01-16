Cierre financiero positivo: subieron los bonos y el riesgo país quedó en 564 puntos

En acciones, el Merval cerró casi estable y en Wall Street, los papeles argentinos terminaron mixtos. No obstante, Mercado Libre resultó perjudicado.

Los bonos argentinos cerraron en alza y el riesgo país bajó a 564 puntos, según JP Morgan.

El índice S&P Merval de las acciones y bonos de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes en alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con resultados mixtos.

El S&P Merval subió sobre el final de la semana 0,2% hasta los 2.933.230,04 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las subas y bajas, tuvo la mayor alza Sociedad Comercial del Plata (9,2%), seguida por Banco Macro (1,98%) y Ternium (2,04%).

Por el lado de las bajas, Transener (-3,17%) y Central Puerto (-1,7%) registraron las mayores caídas.

Mercados argentinos.jpg El S&P Merval subió 0,2% y en Wall Street los ADRs terminaron mixtos, con Banco Macro y Edenor al alza. Infobae En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron -en su mayoría- resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Banco Macro (2,9%) y Edenor (2,8%).