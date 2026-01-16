16 de enero de 2026 - 22:20

Cierre financiero positivo: subieron los bonos y el riesgo país quedó en 564 puntos

En acciones, el Merval cerró casi estable y en Wall Street, los papeles argentinos terminaron mixtos. No obstante, Mercado Libre resultó perjudicado.

Los bonos argentinos cerraron en alza y el riesgo país bajó a 564 puntos, según JP Morgan.

Los Andes | Redacción Economía
El S&P Merval subió sobre el final de la semana 0,2% hasta los 2.933.230,04 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las subas y bajas, tuvo la mayor alza Sociedad Comercial del Plata (9,2%), seguida por Banco Macro (1,98%) y Ternium (2,04%).

Por el lado de las bajas, Transener (-3,17%) y Central Puerto (-1,7%) registraron las mayores caídas.

Caso contrario sucedió con Central Puerto (-1,4%) y Mercado Libre (-1,1%), quienes anotaron las mayores pérdidas.

En los títulos públicos, los resultados fueron todos favorables: el AL30 ganó 0,2% al igual que el AL35. El riesgo país bajó hasta los 564 puntos, según la medición de JP Morgan.

