El Gobierno nacional declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds iraní

La medida fue impulsada de manera conjunta por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad Nacional y de Justicia.

Javier Milei, el líder político con mayor protagonismo digital.

Donald Trump invitó a Argentina a formar parte de Board of Peace, la iniciativa que busca consolidar la paz en Medio Oriente. 

Donald Trump envió una invitación a Javier Milei para formar parte del Board of Peace

El comunicado del Gobierno nacional

Según el comunicado oficial difundido por la Oficina de la Presidencia, la Fuerza Quds es definida como “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.

A partir de esta declaración, todos sus miembros y aliados quedan sujetos a sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para respaldar económicamente actividades vinculadas al terrorismo.

Las operaciones atribuidas a la Fuerza Quds

La resolución también remarca que la Argentina fue víctima directa de operaciones atribuidas a la Fuerza Quds en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. En ese marco, el texto oficial destaca el rol de Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y se encuentra implicado en el ataque a la mutual judía. Sobre él pesa una alerta roja de Interpol, y actualmente ocupa el cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Vahidi ya había sido incorporado previamente al RePET.

Acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA

La Fuerza Quds ya figura como organización terrorista en los listados de Estados Unidos, Israel y otros países occidentales, lo que refuerza el alineamiento de la Argentina con estándares internacionales en materia de lucha contra el terrorismo. La decisión local se suma a antecedentes recientes, como la inclusión en el mismo registro de capítulos de la Hermandad Musulmana.

Cómo están compuestas estas fuerzas

La Fuerza Quds es el brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la principal estructura militar del país. Surgió como una rama destinada a operaciones externas y su nombre significa “Jerusalén” en farsi y árabe, una referencia simbólica a uno de sus objetivos ideológicos. Opera de forma encubierta y, en algunos casos, abierta, en distintas regiones del mundo, con vínculos estrechos con Hezbollah en el Líbano y con milicias chiítas en Irak y Afganistán.

Si bien no existen cifras oficiales sobre su tamaño, se estima que cuenta con entre 5.000 y más de 10.000 miembros, seleccionados por su nivel de entrenamiento y lealtad al régimen iraní. No obstante, su capacidad de influencia excede ampliamente el número de combatientes, ya que su función principal consiste en organizar, financiar y entrenar fuerzas aliadas en otros países.

