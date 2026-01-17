El Gobierno nacional declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds iraní

La medida fue impulsada de manera conjunta por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad Nacional y de Justicia.

El Gobierno nacional declaró organización terrorista a la Fuerza Quds iraní, un grupo de élite vinculado a operaciones internacionales y a personas implicadas en atentados ocurridos en la Argentina, a partir de una decisión adoptada por el presidente Javier Milei.

image El comunicado del Gobierno nacional Según el comunicado oficial difundido por la Oficina de la Presidencia, la Fuerza Quds es definida como “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.

A partir de esta declaración, todos sus miembros y aliados quedan sujetos a sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para respaldar económicamente actividades vinculadas al terrorismo.

Las operaciones atribuidas a la Fuerza Quds La resolución también remarca que la Argentina fue víctima directa de operaciones atribuidas a la Fuerza Quds en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. En ese marco, el texto oficial destaca el rol de Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y se encuentra implicado en el ataque a la mutual judía. Sobre él pesa una alerta roja de Interpol, y actualmente ocupa el cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Vahidi ya había sido incorporado previamente al RePET.

Acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA Acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA NA La Fuerza Quds ya figura como organización terrorista en los listados de Estados Unidos, Israel y otros países occidentales, lo que refuerza el alineamiento de la Argentina con estándares internacionales en materia de lucha contra el terrorismo. La decisión local se suma a antecedentes recientes, como la inclusión en el mismo registro de capítulos de la Hermandad Musulmana.