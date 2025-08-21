El ganador de más de $1.500 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

El Quini 6 tiene un nuevo apostador con un premio de más de 1.500 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.297 de este miércoles 20 de agosto.
Los resultados del sorteo N° 3.297 realizado este miércoles 20 de agosto en la Lotería de Santa Fe.
El afortunado es de la ciudad de Trelew (Chubut). Acertó los números 05, 14, 16, 18, 32 y 42 en la modalidad "Tradicional Primer Sorteo", por lo que se lleva $1.514.811.387,60, según informó la Lotería de Santa Fe.
Todas las demás categorías importantes quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el domingo 24 de agosto, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $4.500 millones.
05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42
Un ganador de Trelew se hizo acreedor de $1.514.811.387,60.
08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44
Vacante con más de $1.829 millones.
10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44
Más de $836 millones de pozo vacante.
27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44
Once ganadores, con cinco aciertos, que se llevan como premio $18.025.941,27 cada uno.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.