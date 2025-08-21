21 de agosto de 2025 - 10:08

El ganador de más de $1.500 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Los resultados del sorteo N° 3.297 realizado este miércoles 20 de agosto en la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: cuál es la fórmula maestra del apostador que ganó los $1.500 millones el 20 de agosto

Quini 6: cuál es la fórmula maestra del apostador que ganó los $1.500 millones el 20 de agosto

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 tiene un nuevo apostador con un premio de más de 1.500 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.297 de este miércoles 20 de agosto.

Leé además

Tres afortunados ganaron en el Quini 6 de los $7.000 millones: se llevaron más de $2.000 millones cada uno

Los 3 ganadores del Quini 6 de los $7.000 millones: estos fueron los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Génesis Sandoval, de exreina de la Tonada y virreina de la Vendimia 2024 a candidata a concejal en Tunuyàn

Exreina dijo que un hombre murió por estar en la calle y la familia de la víctima la denunció por "injurias"

Por Redacción Sociedad

El afortunado es de la ciudad de Trelew (Chubut). Acertó los números 05, 14, 16, 18, 32 y 42 en la modalidad "Tradicional Primer Sorteo", por lo que se lleva $1.514.811.387,60, según informó la Lotería de Santa Fe.

Todas las demás categorías importantes quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el domingo 24 de agosto, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $4.500 millones.

Resultados y ganadores del Quini 6
El ganador de m&aacute;s de $1.500 millones en el Quini 6 y su f&oacute;rmula de los n&uacute;meros de la suerte

El ganador de más de $1.500 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.297, miércoles 20 de agosto

Tradicional Primer Sorteo

05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42

Un ganador de Trelew se hizo acreedor de $1.514.811.387,60.

La Segunda del Quini 6

08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

Vacante con más de $1.829 millones.

La Revancha

10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

Más de $836 millones de pozo vacante.

Siempre Sale

27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

Once ganadores, con cinco aciertos, que se llevan como premio $18.025.941,27 cada uno.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 24 de agosto

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.550.000.000
  • La Segunda: $1.850.000.000
  • Revancha: $750.000.000
  • Siempre Sale: $245.000.000
  • Extra: $105.000.000
El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web
El ganador de m&aacute;s de $1.500 millones en el Quini 6 y su f&oacute;rmula de los n&uacute;meros de la suerte

El ganador de más de $1.500 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Operativo en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz-Mineiro: todos los cortes de calle, estacionamientos habilitados y Metrotranvía restringido

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 21 de agosto

Por Redacción
Caso Maradona: la jueza Makintach presentó un descargo y dijo que no hubo filmación prohibida.

Caso Maradona: la jueza Makintach presentó un descargo y dijo que "no hubo filmación prohibida"

Por Redacción Sociedad
Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que, por el momento, el tránsito solo se encuentra habilitado hasta Uspallata, mientras que el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado.

Así está la Alta Montaña tras el temporal: medio metro de nieve acumulada y tránsito habilitado hasta Uspallata

Por Redacción Sociedad