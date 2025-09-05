El frío dice adiós: así empieza a subir la temperatura en Mendoza

Desde hoy, las máximas irán al alza en el área metropolitana. Los detalles del pronóstico del tiempo.

El frío comienza a despedirse este viernes en el Gran Mendoza, por lo que en los próximos días la temperatura irá al alza de cara a la llegada de la primavera.

Para hoy, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 5°C, la máxima llegará a 15°C en el área metropolitana.

En cuanto al sábado, el reporte señala: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 3°C, mientras que la máxima se ubicará en los 17°C.

El domingo será aún más agradable: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas en cordillera". La mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Desde el lunes de la semana que viene, el termómetro mostrará registros constantes por encima de los 20°C en horas de la tarde. De todos modos, en las mañanas, habrá que seguir con alguna campera a mano.