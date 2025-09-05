5 de septiembre de 2025 - 07:44

El frío dice adiós: así empieza a subir la temperatura en Mendoza

Desde hoy, las máximas irán al alza en el área metropolitana. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Parque General San Martín - Foto archivo Los Andes

Parque General San Martín - Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El frío comienza a despedirse este viernes en el Gran Mendoza, por lo que en los próximos días la temperatura irá al alza de cara a la llegada de la primavera.

Leé además

Fresco y agradable: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Pronóstico en Mendoza: jueves fresco pero anticipan un gran cambio para el fin de semana

Por Redacción Sociedad
Qué indica el pronóstico para este jueves en Mendoza.

Seguirá fresco y nublado este jueves en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad

Para hoy, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 5°C, la máxima llegará a 15°C en el área metropolitana.

En cuanto al sábado, el reporte señala: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 3°C, mientras que la máxima se ubicará en los 17°C.

El domingo será aún más agradable: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas en cordillera". La mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Desde el lunes de la semana que viene, el termómetro mostrará registros constantes por encima de los 20°C en horas de la tarde. De todos modos, en las mañanas, habrá que seguir con alguna campera a mano.

Ciudad de Mendoza - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes
Ciudad de Mendoza - Foto Archivo / Los Andes

Ciudad de Mendoza - Foto Archivo / Los Andes

Heladas generales este viernes

En algunos puntos de Mendoza se esperan hoy heladas generales con las siguientes mínimas:

Junín -1°C

Medrano 2°C

Santa Rosa -2.5°C

Los Campamentos -1.5°C

Tunuyán -3.5°C

Vista Flores -3°C

Agua Amarga -1°C

San Rafael de -4°C a -6°C

General Alvear de -3°C a -5°C

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo Los Andes

El tiempo hoy: el cambio de temperatura máxima que tendrá Mendoza este martes

Por Redacción Sociedad
Invierno en Mendoza en el Parque General San Martín - Foto archivo / Los Andes

Niebla tras la tormenta, pero vuelve el sol: así estará el tiempo este lunes en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Alerta naranja por lluvias y vientos en Mendoza.

Lluvias, vientos y caída de la temperatura en Mendoza: en qué zonas afectará hoy la "alerta naranja"

Por Redacción Sociedad
Tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a Mendoza este 2025

Es inminente la tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a Mendoza y hasta cuándo durará

Por Redacción Sociedad