2 de septiembre de 2025 - 07:59

El tiempo hoy: el cambio de temperatura máxima que tendrá Mendoza este martes

Después de la lluvia del fin de semana y un lunes fresco, así estará el tiempo hoy. Los detalles del pronóstico.

Los Andes | Redacción Sociedad
Después de la tormenta del fin de semana y un lunes soleado pero frío, hoy Mendoza retoma una tarde agradable para disfrutar al aire libre. En la montaña, el paso Cristo Redentor sigue habilitado las 24 horas.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este martes: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 2°C, la máxima llegará a los 17°C.

En tanto, para mañana miércoles se espera una temperatura más fresca: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima apenas tocará los 13°C.

El jueves estará "parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.

