26 de agosto de 2025 - 20:28

El pronóstico anticipa un miércoles con buen tiempo en Mendoza: hasta cuándo seguirá el "calorcito"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. El jueves se mantendrá la misma temperatura.

El buen tiempo seguirá este martes en Mendoza.

El buen tiempo seguirá este martes en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura en Mendoza se mantendrá estable este miércoles, y se esperan las mismas condiciones para el resto de la semana. “Tiempo bueno” es el anticipo para mañana, aunque con el cielo nublado durante el día. A continuación, observamos en detalle cómo estará el clima en la provincia durante los próximos días.

Leé además

en aconcagua radio, mendoza entre incendios provocados por la irresponsabilidad humana

En Aconcagua Radio, Mendoza entre incendios provocados por la irresponsabilidad humana

Por Redacción
Los primeros 300 celulares secuestrados en las cárceles que fueron destruidos. 

El Gobierno anunció el secuestro de 5 mil celulares de las cárceles y no todos serán destruidos

Por Martín Fernández Russo

Temperatura de este miércoles

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este miércoles 27 de agosto con el cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

Jueves: cielo nublado

El jueves 28 de agosto la temperatura se mantendrá similar al día previo, con buen tiempo para que los mendocinos disfruten de una jornada ideal. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 9°C, con nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emma Bordin Giusti, Reina Provincial de los Estudiantes 2025

Emma Bordin Giusti, la adolescente que representará a Mendoza en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por Gisel Guajardo
Destruyeron más de 5.000 celulares incautados en las cárceles de Mendoza

Así destruyeron más de 5.000 celulares incautados en las cárceles de Mendoza

Por Redacción Policiales
pablo rago y diego cremonesi llegan a mendoza con una obra de teatro cargada de sentido existencial

Pablo Rago y Diego Cremonesi llegan a Mendoza con una obra de teatro cargada de sentido existencial

Por Andrés Aguilera
Cornejo impulsa una reforma al Estatuto del Empleado Público en Mendoza: los puntos claves del proyectos

Cornejo puso en marcha la reforma al Estatuto del Empleado Público en Mendoza: los puntos claves del proyecto

Por Redacción Política