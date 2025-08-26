El pronóstico anticipa un miércoles con buen tiempo en Mendoza: hasta cuándo seguirá el "calorcito"

La temperatura en Mendoza se mantendrá estable este miércoles, y se esperan las mismas condiciones para el resto de la semana. “Tiempo bueno” es el anticipo para mañana, aunque con el cielo nublado durante el día. A continuación, observamos en detalle cómo estará el clima en la provincia durante los próximos días.
Temperatura de este miércoles
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este miércoles 27 de agosto con el cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.
Jueves: cielo nublado
El jueves 28 de agosto la temperatura se mantendrá similar al día previo, con buen tiempo para que los mendocinos disfruten de una jornada ideal. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 9°C, con nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.