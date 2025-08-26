El pronóstico anticipa un miércoles con buen tiempo en Mendoza: hasta cuándo seguirá el "calorcito"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. El jueves se mantendrá la misma temperatura.

La temperatura en Mendoza se mantendrá estable este miércoles, y se esperan las mismas condiciones para el resto de la semana. “Tiempo bueno” es el anticipo para mañana, aunque con el cielo nublado durante el día. A continuación, observamos en detalle cómo estará el clima en la provincia durante los próximos días.

Temperatura de este miércoles La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este miércoles 27 de agosto con el cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.