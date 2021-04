El Este mendocino “cierra” la noche y aplica restricciones ante la segunda ola de Covid-19

La segunda ola de Covid-19 ya está obligando a los gobernantes a tomar medidas. El intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, a través de una resolución dispuso que a partir del próximo lunes 5 de abril se prohíba efectuar atención comercial entre la 1 y las 6 de la mañana. El objetivo es restringir la circulación nocturna para prevenir la propagación del coronavirus. “Es por precaución por aumentos de casos de Covid”, dijeron desde el municipio.

Desde la comuna de San Martín pidieron al Ejecutivo provincial suspender la circulación de mendocinos durante el horario solicitado por Rivadavia con el mismo fin. En tanto, en Santa Rosa informaron que se intensificaron los operativos de control en las arterias principales y se exige el uso de barbijos y distanciamiento.

Rivadavia “cierra” la noche

Según aclararon desde el municipio del Este provincial, las nuevas restricciones afectan a bares y restaurantes, con las salvedades de farmacias y lugares de expendio de combustible. Además, quedaron suspendidos eventos sociales públicos en todo el departamento y no se podrán efectuar actividades en los salones de usos múltples municipales, que deberán permanecer cerrados.

La resolución de Rivadavia (la número 844/2021) obedece al aumento de casos de coronavirus que se ha registrado en los últimos días.

La propia ministra de Salud, Ana María Nadal , reconoció que Mendoza ya está arribando a la segunda ola de la enfermedad viral. “Es una situación que se está dando a nivel nacional y la provincia no escapa a eso. Hay un aumento de testeos porque también hay más lógica de testear: se presenta más gente con sintomatología y crecen las consultas”, reconoció la funcionaria.

Los Andes publicó las cifras de la última semana a partir de los comunicados del Ministerio de Salud. Allí se observa que el martes 23 se realizaron 1.302 testeos, mientras que una semana después fueron 1.423. Además, en la primera jornada los positivos confirmados por hisopado fueron 188 (con otros 5 por nexo epidemiológico) y el 30 de marzo fueron 302, a los que se sumaron 12 más por nexo epidemiológico.

San Martín pide restringir

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, solicitó a la Provincia autorización para restringir en el departamento la circulación en la vía pública entre la 1 y las 6 de la madrugada, limitada solo a aquellas actividades consideradas esenciales y a situaciones de emergencia médica justificadas o compras en farmacias.

Además, y ante el inicio del fin de semana largo, Rufeil pidió a los dueños de bares “responsabilidad y compromiso” y criticó la actitud “lamentable de un grupo reducido de ellos, que no hacen ningún tipo de prevención sanitaria en sus locales”.

“La mayoría de los empresarios cumple con las normativas y los protocolos, pero también hay pícaros que arman fiestas clandestinas y el municipio no va a mirar para otro lado sino todo lo contrario, vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora y seremos implacables con aquellos que pongan en riesgo la salud de la gente”, disparó el intendente.

En los bares habilitados del departamento se pueden organizar eventos de hasta 250 personas al aire libre y con no más de seis personas por mesa. Además, el interior de los locales no puede superar el 70% de capacidad. “Hay locales en donde se arman bailes, donde la gente no usa barbijo ni respeta ninguna distancia y en esos lugares estamos labrando actas de infracción”, explicó Néstor Tuseddo, director de Inspección.