El Estado recuperó un edificio que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo y que estuvo 10 años desocupado

El Estado nacional recuperó un edificio en Once que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió desafectar un inmueble ubicado en Avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Balvanera, que hasta ahora estaba bajo la jurisdicción de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, y dejarlo a disposición del Estado nacional para nuevos usos.

La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 70/2025, se basó en relevamientos técnicos que confirmaron que el edificio —de unos 283,7 metros cuadrados de superficie— permanece sin uso ni ocupantes desde hace una década.

Según el expediente, la universidad comunicó formalmente que ya no requiere el inmueble para sus actividades académicas o administrativas.

La AABE dispuso además garantizar el resguardo y custodia del edificio, así como registrar el acto en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, en el marco de las políticas de racionalización y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario público.

El organismo coordinará la recepción y supervisión del inmueble, que quedará disponible para su eventual reasignación a otros organismos nacionales.