11 de noviembre de 2025 - 10:23

El Estado recuperó un edificio que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo y que estuvo 10 años desocupado

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió desafectar un inmueble ubicado en Avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Balvanera, que hasta ahora estaba bajo la jurisdicción de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

El Estado nacional recuperó un edificio en Once que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo &nbsp;

El Estado nacional recuperó un edificio en Once que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo

 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió desafectar un inmueble ubicado en Avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Balvanera, que hasta ahora estaba bajo la jurisdicción de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, y dejarlo a disposición del Estado nacional para nuevos usos.

Leé además

El perro que atacó al niño en San Martín no había recibido adiestramiento pese a las alertas en su comportamiento.

Habló la dueña del perro que atacó al nene en San Martín: "Ya me robaron y es la única manera de tener la casa segura"

Por Enrique Pfaab
Suspendieron las clases en un colegio privado por un mensaje amenazante: Entregarle al diablo todas las almas posibles.

Suspendieron las clases en un colegio privado por una fuerte amenaza: "Iremos con dos AK-47"

Por Redacción Sociedad

La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 70/2025, se basó en relevamientos técnicos que confirmaron que el edificio —de unos 283,7 metros cuadrados de superficiepermanece sin uso ni ocupantes desde hace una década.

Según el expediente, la universidad comunicó formalmente que ya no requiere el inmueble para sus actividades académicas o administrativas.

La AABE dispuso además garantizar el resguardo y custodia del edificio, así como registrar el acto en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, en el marco de las políticas de racionalización y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario público.

El organismo coordinará la recepción y supervisión del inmueble, que quedará disponible para su eventual reasignación a otros organismos nacionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el hombre que atropello a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿que dice la ley y de cuanto es la multa?

El hombre que atropelló a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿qué dice la ley y de cuánto es la multa?

Por Redacción Sociedad
Polémica en el concurso de la Vendimia 2026: un jurado fue grabado jugando con el celular durante la evaluación.

Polémica en el concurso de la Vendimia 2026: un jurado fue grabado jugando con el celular durante la evaluación

Por Redacción Sociedad
El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

Por Redacción Sociedad
Bariloche dio el primer paso para ser la primera ciudad Basura Cero de Argentina.

Bariloche dio el primer paso para convertirse en la primera ciudad "Basura Cero" de Argentina

Por Agustín Zamora