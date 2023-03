Cómo será el otoño 2023 en Mendoza: ¿temperaturas agradables o por encima del promedio?

El verano se despide con un último souvenir fiel a su estilo: altas temperaturas e incluso ola de calor en varios puntos del país que han hecho difíciles los últimos días. Más aún con cortes de luz como sucede en Buenos Aires. Por eso, la llegada del otoño el próximo domingo genera “expectativas” de alivio. Pero ¿qué se espera para las próximas semanas?

El domingo se dará el inicio oficial al equinoccio de otoño que se extenderá hasta el martes 21 de junio, cuando empezará a celebrar el “team invierno”.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional no descarta que sigan las temperaturas muy superiores a lo normal en el inicio del otoño en el país.

“No se descarta que durante el inicio del otoño meteorológico las temperaturas continúen siendo muy superiores a lo normalmente esperado y se sigan desarrollando eventos tardíos de ola de calor”, anuncia en un informe.

¿Cómo será el otoño 2023?

Para quienes vivimos en Mendoza, empieza una temporada apreciada por locales y visitantes, porque ya se sabe que “no es lo mismo el otoño en Mendoza”, tal cual dejó bien grabado en nuestra memoria el recordado escritor, actor y varias cosas más, Jorge Sosa.

Así las cosas el inicio de la estación coincide con el mismo día que tiene la misma duración que la noche y desde entonces, las horas diurnas comenzarán a acotarse.

Pero ¿qué nos depara este otoño modelo 2023?

Otoño en Mendoza Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En principio, las perspectivas apuntan a altas chances de que se presente más cálido de lo habitual en Mendoza. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional estima que al menos hasta mayo (ya casi hasta su final) las temperaturas en la provincia podrán presentarse normales o por encima de estas. Por el contrario, y a tono con el contexto de sequía, anticipa para Mendoza precipitaciones normales o por debajo de las esperadas.

Esperan que estén en estas condiciones el norte del Litoral, Cuyo y el centro y norte de Patagonia.

En tanto sobre la región del Litoral, región Norte y toda la franja central del país se pronostican temperaturas superiores a la normal.

El SMN aclara en el informe que el pronóstico no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. “Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo de que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos”.

En ese sentido destaca: “Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración”.