El diseño de la Nueva Cuyanita genera polémica entre los mendocinos

Llegó el día, la Nueva Cuyanita fue botada al lago del Parque General San Martín y la sorpresa fue grande. Muy grande para muchos. Es que algunos esperaban ver la imagen de aquella simpática embarcación con cubierta y puente mando que surcó las aguas del lago por más de 50 años. Otros, hasta se imaginaron una barca-salón de fiestas similar al Missisippi Rey del Lago, que fue la última que estuvo en actividad, hace más de dos décadas.

Lo cierto es que la Nueva Cuyanita no posee las características del barquito que despertaba fantasías acuáticas a miles de mendocinos y desde el gobierno destacan las características de la embarcación. Es tipo trimarán, con casco de aluminio y asientos en todo su perímetro, que permite una vista de 360 grados. Tiene una capacidad máxima para 25 personas, posee un pequeño baño de emergencia y cuenta con un motor a explosión ecológico de bajas emisiones.

Visibilidad y seguridad

En diciembre el entonces secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance detalló que esta embarcación cumple con los estándares de seguridad y navegación que exige Prefectura Naval Argentina y la División Provincial de Náutica. Similares palabras había expresado el anterior director de Parques, Ricardo Mariotti, quien había detallado que en la licitación se tuvo en cuenta las características que debía tener la nueva embarcación, con la prioridad puesta en la visibilidad y la seguridad. También se informó en esa oportunidad que la empresa Andemsar ganó la licitación para la construcción de la Nueva Cuyanita y la concesión por 10 años, con costo cero para la provincia.

La nueva Cuyanita

Un paseo en la Nueva Cuyanita, que tendrá una duración de menos de media hora, costaría entre 2.000 pesos para mendocinos y turistas locales y $4.000 para extranjeros, de acuerdo a lo anunciado a fines de año. Sin embargo, se espera una actualización de los precios debido a la inflación y a pesar de que ya está flotando en las aguas del Parque, aún no se anuncia cuándo entrará en servicio.

Sobre la polémica surgida por el diseño de la Nueva Cuyanita, desde el Gobierno prefirieron no hacer declaraciones sobre las opiniones. Y agregaron que se está a la espera que la empresa concesionaria complete los trámites para la habilitación para uso comercial de pasajeros. En ese momento se podrá en funcionamiento el servicio. A pesar de los numerosos intentos, no fue posible contar con la opinión de la concesionaria para que explicara el proyecto.

Tormenta de críticas

Con la botadura de la Nueva Cuyanita, el sábado pasado, mendocinos y visitantes pudieron observar una pequeña barcaza con grandes flotadores, asientos y una cobertura para proteger a los pasajeros del sol. “¿Se la robaron del Carrizal? viene con parrilla? “, opinó Nahuel en Instagram de Los Andes. Agustín aseguró: “El Missisippi era hermoso, nada que ver...”. Leandro, por su parte, expresó: " un aplauso para el que donó los termotanques viejos con los que la embarcación flota. Maximiliano señaló: “una verdadera decepción. ¿en esa canoa van a subir a los turistas internacionales? increíble. Y así siguen los cuestionamientos. Roglez afirmó: " al lado de la que recordamos, esta es un papelón!!! jajaja déjense de jod...”

Pobreza ornamental

A modo de síntesis de lo que ocurre actualmente en la provincia, el arquitecto, especialista en patrimonio y sociólogo, Jorge Ricardo Ponte, expresó: “padecemos de una pobreza ornamental, me parece que tendríamos que tener una Cuyanita que se parezca a un carro vendimial, por ejemplo. Como ocurre en otros lados, tendríamos que aprender a copiar las cosas lindas. No puede ser que en temas de turismo nos importen las cifras, de cuántos vinieron este mes, este fin de semana. Hay que trabajar para cambiarle la cara todo el tiempo a Mendoza para hacerla atractiva. Uno va a París y luego de dos años se encuentra con una ciudad totalmente renovada. Así deberíamos hacer. Cómo puede ser que la última vez que remodelamos la avenida San Martín fue hace 30 años. Y La Cuyanita podría ser más atractiva, como las coloridas barcas trajineras de Xochimilco, en México. Hoy tenemos una embarcación acorde a la crisis, es como una torta no decorada, para graficar en términos gastronómicos, ya que soy hijo de una madre cocinera”.

El doctor Ponte agregó y fue más allá de los límites por donde surcará La Cuyanita. “Ya que estamos en la discusión, el Parque General San Martín necesita grandes cambios. Estamos hablando de un Parque histórico, del siglo XIX y no puede ser todavía siga permitido el estacionamiento de autos. A ciertas horas, el Parque se transforma en un gran estacionamiento. Y la gente todavía va en auto a los clubes a hacer gimnasia”. Y recordó el proyecto de reinstaurar el paseo en tren por el Parque, un servicio de gran atractivo turístico. O el cable carril al Cerro de la Gloria.

La Cuyanita, el barquito histórico que se incendió en 1976.

Historia de La Cuyanita

La historiadora Ana Castro señala en su libro “Parque General San Martín, sus primeros 50 años” que La Cuyanita fue el primer barco que comenzó a surcar el lago en la década del ‘20 y funcionó hasta 1935 , por lo tanto, la nueva propuesta apuntó a revivir este nombre. Posteriormente se hizo un llamado a licitación para restablecer los paseos acuáticos y una nueva lancha comenzó a prestar este servicio en 1939. Se la denominó “Emilio Civit”, pero la gente continuó llamándola “La Cuyanita”. La primera embarcación fue vendida y trasladada a la laguna Los Álamos y se perdió el rastro. La quilla y casco de la segunda Cuyanita fue fabricada en Alemania y prestó servicios primero en el río Paraná.

En los años ‘60 comenzó la decadencia. Sufrió actos vandálicos en dos oportunidades y en diciembre de 1976, tras una serie de reparaciones, fue botada al lago por última vez. Durante el invierno de 1979, “La Cuyanita” ardió en llamas y por un año la reemplazó un catamarán que fue bautizado “Emilio Civit II”. El casco de la Cuyanita incendiada permanció por varios años en un depósito del Parque ubicado al oeste del predio del ex Hospital Emilio Civit. Hace 11 años, el artista y restaurador Norberto Filippo se propuso restaurar la histórica embarcación y en agosto del año pasado, ante el anuncio del pobierno provincial de llamar a licitación para la concesión del servicio para la Nueva Cuyanita, decidió llevarse el casco a Buenos Aires y prometió restaurarla y botarla en aguas del Tigre.

Luego, en 1990, se inauguró el “Mississippi Rey del Lago”, un gran barco con dos pisos para paseos y fiestas que prestó sus servicios por 10 años. Medía 22 metros de largo, pesaba 50 toneladas y su capacidad llegaba a 200 viajantes. Ese fue el último y es el cual muchos recuerdan con cariño ya que formó parte del paisaje del Parque por mucho tiempo.

En el año 2000 dejó de funcionar para el público, aunque permaneció algún tiempo más flotando en el lugar. En el 2001 casi se hunde a raíz de la rotura del pontón de babor. Mientras que el resto de la totalidad de las piezas que lo conformaban se fueron extraviando y deteriorando con el tiempo, lo que hizo inviable una restauración de esa antigua embarcación.