El Cosquín Rock 2026 busca bandas locales: cómo subirte al "line up"

"Sacamos las Bandas del Garage" es el nombre del concurso para que las bandas emergentes del interior del país participen del Cosquín Rock 2026. Está organizado por Cosquín Rock Radio, la emisora asociada al emblemático festival de música y parte de Cadena 3.
Cualquier banda que haga rock, blues o sus derivados y con menos de 8 integrantes -todos mayores de 18 años- están habilitadas para participar de la convocatoria, que cierra el 15 de octubre de 2025.
El creador de Cosquín Rock trae su Festival a Mendoza
En la última edición del Cosquín Rock participaron más de 110 mil personas
Gentileza
Los interesados deberán enviar dos canciones en formato MP3 a un grupo de radios ya definidas y completar una ficha de inscripción. Los organizadores del concurso realizarán una preselección regional y un jurado elegirá a una banda ganadora, que se presentará en vivo en el Cosquín Rock 2026.
Las 10 bandas que queden entre las mejores, además, tendrán difusión en Cosquín Rock Radio y sus redes sociales.
Ciro
La última edición del festival causó furor por el regreso de Los Piojos
Gentileza
Podés consultar el listado completo de emisoras en la página web de Cadena 3. En Mendoza, las emisoras asociadas son:
- General Alvear: Radio Dial 104.1
- La Paz: FM Nuestra 95.1
- Malargüe: Dial Radio TV 103.9
- San Martín: FM Lema 89.1
- San Rafael: Estación Prodan 100.7
- Tupungato: La Cima FM Valle de Uco 99.7
Qué se sabe de la edición 2026 del Cosquín Rock
El festival realizará su 26 edición el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en Córdoba. Aunque las entradas ya están a la venta, todavía no se ha confirmado qué bandas estarán presentes. José Palazzo, productor y creador del festival, adelantó en X que en la grilla habrá presencia del punk y el metal, algo que el público pedía en las últimas ediciones.
En una entrevista con el streaming de La Voz, Palazzo contó que habrá artistas emblemáticos de la escena local y más presencia de bandas internacionales. Además, anticipó que "el blues va a tener un protagonismo importante".
Sumo
En 2007 el escenario del Cosquín Rock reunió a los integrantes de Sumo
Gentileza
En febrero de este año se celebraron los 25 años del festival, edición a la que asistieron más de 110 mil personas. Participaron artistas como Los Piojos, Babasónicos, Dillom, Wos, Divididos, El Mató, Ca7riel y Paco Amoroso, Bándalos Chinos, entre tantos otros.
En los últimos años, el Cosquín Rock logró un alcance internacional, con ediciones en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos, España.