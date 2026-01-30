El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú ya supera las 300 consultas mensuales

La iniciativa del Municipio ya se consolidó como un espacio de bienestar y cuidado animal y cada vez más vecinos se suman para recibir el beneficio.

El Centro de Atención Primaria Veterinaria de la Municipalidad de Maipú continúa con sus acciones cotidianas y, actualmente, recibe más de 300 consultas clínicas mensuales. La iniciativa, pensada como una nueva instancia de acercamiento de servicios a los vecinos del departamento, se inauguró en 2025.

Así, la propuesta se consolidó como un espacio de bienestar animal, en el que los maipucinos pueden garantizar el cuidado de sus mascotas con la asistencia de profesionales, a través de un seguimiento integral y seguro de su salud.

Cómo funciona el Centro de Atención Primaria Veterinaria El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria, además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

Entre las prestaciones disponibles se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.

La dependencia brinda atención de lunes a viernes a partir de las 8. Los turnos para cirugías o consultas se otorgan por orden de llegada, mientras que para vacunación y desparasitación no es necesario contar con turno previo.