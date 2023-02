El Carnaval en Chacras se festejó cantando con el Paz Martínez

Con los festejos por el Carnaval, el fin de semana largo, que se extiende hasta el martes inclusive, estuvo repleto de actividades, que además se entrecruzan con los eventos de Vendimia.

Para ser parte y con sus cuatro décadas de trayectoria a cuestas , llegó hasta la provincia el Paz Martínez, el cantautor oriundo de Tucumán que hizo de canciones emblemáticas de una época y un estilo. Para hacer un recorrido por sus temas más recordados, se subió anoche al escenario en una nueva edición de La Retreta Social Club, que durante el sábado y el domingo se desarrolló en Chacras de Coria, organizado por la Municipalidad de Luján de Cuyo como parte de los festejos por Carnaval.

Así, la Plaza Gerónimo Espejo de este distrito le dio la bienvenida al cantante y todos los visitantes que se sumaron a esta propuesta que incluyó la emblemática feria de artesanos y emprendedores y puestos de comidas típicas con entrada libre y gratuita. Como se dijo, no faltó la música que además el sábado tuvo sobre el escenario a la banda de rock y new wave argentino, Virus que hizo un recorrido por sus clásicos temas.

Paz Martínez, en la previa al show vía streaming.

“Elijo muy bien los trabajos. Nunca en 40 años hice una gira. Jamás hice una gira nacional, siempre toqué viernes, sábado y domingo. Pero hay artistas que lo disfrutan... Yo no. Me gusta volver a mi casa, estar con mis cosas, componer con el piano, la guitarra. Soy un bicho raro para ser un artista”, comentó en una entrevista que concedió a este diario el artista tucumano.

“Me gusta estar con amigos, viajar, trasnochar a veces me gusta tomar un buen vino, pero siempre en una medida en la que tenga que hablar del vino y no hablar por el vino. Nunca en mi vida me agarré una curda. Tengo el límite bien marcado, en todo soy así”, contó.