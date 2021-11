Es falso el audio viral de Whatsapp sobre una nena asesinada en El Borbollón

Un mensaje viralizado por WhatsApp generó profunda conmoción en gran parte de la sociedad mendocina durante la tarde de este miércoles, luego de que dos audios y un video escalofriante circularan sin control en la red de mensajería.

“Ezequiel escuchen bien: acá en la obra nos han venido a avisar que han encontrado una nena, no sé de qué edad, acá atrás de la fábrica Chirino, al lado de la bomba de nafta de El Borbollón. Le han abierto de la garganta hasta el ombligo”, arrancó el dramático relato de un hombre no identificado. Sin embargo, es falso.

“Están todos los muchachos llamando para todos lados. No dejen salir a los niños por el amor de Dios, tengan cuidado con los autos. El ‘Chanchi’ que no ande en la calle, igual que el Isaac, cuídense entre ustedes. A mí me puso nervioso”, prosigue.

El otro audio agrega más confusión al panorama: “Esta mañana apareció una chica a la que le faltaban unos órganos. Ese señor, ese 9-16, es el que la encontró a la chica en la pasarela de la feria de Guaymallén. Es una chica, no sé los nombres, no sé nada”. En simultáneo, un video sobre una de las pasarelas del Acceso Este captó el momento en que efectivos de la policía arriban al lugar donde apareció el cadáver de una mujer lo cual contribuyó a que la noticia falsa se esparciera con mayor velocidad.

La consternación que generó la falsa noticia obligó al Ministerio de Seguridad a emitir un comunicado para aclarar lo ocurrido: “Respecto a unos audios que se han viralizado en las últimas horas, sobre una menor, son absolutamente falsos”.

Luego agregaron que “También aparece un vídeo que pertenece a una mujer jubilada que fue encontrada sin vida ayer martes. La mujer no presenta signos de violencia alguno, situación que hace presumir un suicidio. Hasta el momento es una Averiguación Muerte”.