El Arzobispado de Mendoza advierte temor por si se hace crónica la pobreza y ven “pocos esfuerzos para superar esta realidad”

A través de un comunicado titulado Lo mejor de nosotros, el Arzobispado de Mendoza indicó que “Un nuevo llamado a la paz social se hace necesario. Estamos viviendo momentos de perplejidad, de agitación, de nuevas incertidumbres, de preocupaciones por nuestro hoy y nuestro mañana”.

Agregaron también que “Las expresiones de pobreza, de marginación, de hambre, de soledad, de angustia y de miedo van creciendo. Tememos que se hagan crónicas. Los pocos esfuerzos para superar esta realidad no alcanzan. Sufren los pobres que no pueden dar de comer a sus hijos; sufren quienes ven partir a sus hijos sin futuro; sufren quienes no pueden ver coronados sus esfuerzos y empresas con la justa retribución; sufren quienes al final del camino se encuentran con las manos vacías y jubilaciones insuficientes. Se impone despertar una nueva sensibilidad ante el dolor, la injusticia, el cansancio de la población y las heridas sociales”.

Señalaron además: “Creemos imprescindible iniciar lo antes posible, nuevos caminos de encuentro y de diálogo sincero entre todos, así como un nuevo modo de gestionar lo público y lo privado, con propuestas creativas, generosas y concretas que ayuden a todos y nos permitan vislumbrar horizontes con esperanza”.

“Estamos llamados hoy a dar lo mejor de cada uno de nosotros desde nuestro lugar personal, familiar, social, político e institucional. No es hora de insultos, ni maltratos o descalificaciones. Es hora de verdad, de solidaridad fraterna entre los argentinos y de justicia social”.

“Para afianzar nuestra esperanza que no falte la invocación a Dios, fuente de toda razón y justicia”.