Mientras los gigantescos dinosaurios dominaban la Patagonia argentina hace millones de años, a sus pies correteaba un pequeño reptil que, hasta hoy, era un enigma para la ciencia. Un equipo internacional de paleontólogos, liderado por investigadores del CONICET , presentó al mundo al Paleoteius lakui , un lagarto de apenas 15 centímetros.

El descubrimiento se dio en el yamimiento Salitral Ojo de Agua ( Río Negro ) y publicaron el hallazgo en la prestigiosa revista Scientific Reports donde se destaca por un nivel de preservación excepcional. A diferencia de otros hallazgos que suelen ser piezas aisladas, este ejemplar conserva gran parte del cráneo, vértebras y extremidades .

El nombre de la especie es un homenaje a las raíces locales: combina el término griego paleo ("antiguo"), el guaraní teyú ("lagarto") y el mapuche lakui ("abuelo"). Pese a su antigüedad, su físico sorprendió a los expertos.

El "abuelo" de las lagartijas: hallan en la Patagonia un fósil que revela un "linaje fantasma" de millones de años

“La anatomía es muy extraña: tiene una mandíbula muy finita y un cráneo, que por el contrario, está muy ornamentado con unos tubérculos particulares, algo que no habíamos visto nunca antes”, explicó Federico Agnolín, primer autor del trabajo.

Luego sumó que su importancia reside "en que es apenas un punto que conocemos de toda una larga historia que habrían tenido las lagartijas en el cono sur. Es un enorme linaje fantasma de millones de años que aún tenemos que ir completando".

Los investigadores a cargo del descubrimiento Los investigadores a cargo del descubrimiento. Conicet

Con sus dientes finos y uniformes, los científicos estiman que este pequeño animal se alimentaba principalmente de insectos, sobreviviendo a la sombra de los grandes depredadores del Cretácico tardío.

Cómo analizaron los restos

Por el riesgo a dañar los restos, el estudio del pequeño animal se realizó en colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Mediante el uso de microtomografías computadas de alta resolución, los investigadores pudieron reconstruir digitalmente el interior del esqueleto con precisión micrométrica.

El "abuelo" de las lagartijas: hallan en la Patagonia un fósil que revela un "linaje fantasma" de millones de años La reconstrucción del Paleoteius. Sebastián Rozadilla

"Para estudiar los dientes que miden menos de un milímetro o la forma de implantación de estos dientes, así como otras características detalladas del esqueleto del animal, hacen falta análisis tecnológicos que no podemos llevar adelante en nuestros laboratorios de paleontología. Si no fuera por la tecnología que nos proveyó la CNEA y el aporte de sus científicos, no podríamos haber estudiado en detalle la anatomía de Paleoteius", afirmó Mauro Aranciaga Rolando, coautor de la investigación.

Para los científicos, el Paleoteius es la pieza que faltaba en un rompecabezas de millones de años. Al respecto, Martín Ezcurra, investigador del CONICET, señaló: "El hallazgo de Paleoteius nos permite llenar uno de los vacíos más importantes en el registro fósil de los reptiles y nos abre el camino para mejorar nuestro entendimiento sobre cómo evolucionó el grupo antes de la extinción masiva que marcó el final de la era de los dinosaurios".