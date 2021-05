Dramático testimonio de la pareja del hijo de Pappo: “Me roció con alcohol y me dejó encerrada”

Mariel, la novia de Luciano Napolitano -el hijo del músico Papo Napolitano- habló con la prensa tras la detención de su pareja por violencia de género y relató las múltiples agresiones de las que fue víctima.

En diálogo con TN, la mujer detalló varios episodios extremos que debió afrontar a lado del músico y contó que en más de una vez su vida estuvo en riesgo. Uno de esos momentos fue de tanta agresividad que una de las hijas intentó interponerse para frenar el ataque: “Empezó a ahorcarme en el sillón y salió inmediatamente una de las hijas a pedirle a los gritos que me dejara. ‘No, papá’, le decía. Después, él se me tiró encima y me aplastó con las rodillas. Entonces, salió otra de las nenas, de siete años, a pedirle por favor que me suelte”.

Mariel detalló que tras la aparición de la segunda hija, Napolitano salió de la vivienda y se llevó a las menores. Sin embargo, una vez en el auto el músico intentó atropellarla antes de partir: “Él me soltó, subió a las nenas al auto, puso primera y quiso atropellarme. Después, me roció con alcohol y me dejó encerrada en el quincho”.

En otro pasaje de la nota, la víctima aseguró que su novio es temido en la zona por los episodios de violencia que lo han tenido como protagonista. En sintonía con esta descripción, Mariel relató que en una ocasión una de sus mascotas se escapó y salió a la calle donde lo mataron. Esto motivó a que saliera “con el arma a tirar tiros. Eso era común”, manifestó.

La mujer detalló que la condición de Napolitano empeoró desde el fallecimiento de su abuela: “desde ese momento no tuve más cercanía con él. Se refugió en una casita que tiene acá al costado y empezó a tomar alcohol y drogas”. “Si no lo denuncié antes fue por miedo”, puntualizó a la vez que señaló un momento en el que el sujeto le puso un arma en la cabeza.

Según lo explica La Nación, Napolitano fue detenido en las últimas horas tras el episodio violento del pasado 24 de mayo. Le secuestraron un revólver calibre 38 Special, del cual no poseía la documentación correspondiente.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.